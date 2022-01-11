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Сын ректора КазНУ им. аль-Фараби погиб в беспорядках в Алматы | BaigeNews.kz 11 января, 11:06
3066

Сын ректора КазНУ им. аль-Фараби погиб в беспорядках в Алматы

Сын ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева погиб в беспорядках в Алматы, передает BaigeNews.kz.

В пресс-службе вуза рассказали о деталях трагедии "для предотвращения появления фейковой информации".

Сообщается, что Ельнар Туймебаев 6 января возвращался домой до окончания комендантского часа. Он ехал вверх по улице Назарбаева на своей машине.

"Не доезжая до улицы Сатпаева, он остановился на перекрестке, и в это время его машина внезапно была обстреляна неустановленными лицами. От полученных ран он скончался на месте. В настоящее время компетентными органами проводятся необходимые следственные мероприятия", - говорится в сообщении вуза.


#беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане #Соболезнования
11 января, 11:06
3066
Журналист

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