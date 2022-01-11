Сын ректора КазНУ им. аль-Фараби погиб в беспорядках в Алматы

Сын ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева погиб в беспорядках в Алматы, передает BaigeNews.kz.

В пресс-службе вуза рассказали о деталях трагедии "для предотвращения появления фейковой информации".

Сообщается, что Ельнар Туймебаев 6 января возвращался домой до окончания комендантского часа. Он ехал вверх по улице Назарбаева на своей машине.