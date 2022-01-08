В СTS опровергли слухи о бесплатном проезде в автобусах Нур-Султана

Фото: акимат Нур-Султана

В компании СTS сообщили, что в связи с перебоями работы мобильного интернета может быть недоступна оплата с помощью QR. Также они опровергли слухи о бесплатном проезде в общественном транспорте Нур-Султана, передает BaigeNews.kz.

"Напоминаем, что в связи с перебоями работы мобильного интернета может быть недоступна оплата с помощью QR. В эти периоды наши сотрудники департамента транспортного контроля не будут производить высадку пассажиров за безбилетный проезд. Отметим, что оплата проезда в постоянном режиме доступна посредством транспортной карты. Пополнить ее можете с помощью RTVM-автоматов", - сообщили в компании.

Адреса автоматов указаны в социальных сетях перевозчика.



Также они опровергли информацию о бесплатном проезде в столичных автобусах на время ЧП. По их словам, в общественном транспорте по-прежнему работает карточная система.



Напомним, ранее в МЦРИАП рассказали о том, что в скором времени восстановят доступ к жизненно важным онлайн-сервисам.