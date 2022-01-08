Казахстанцам откроют доступ к жизненно важным онлайн-сервисам

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Доступ к платежным и прочим информационным ресурсам по возможности будут обеспечивать круглосуточно. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает BaigeNews.kz.
Он напомнил, что казахстанцам предоставлен доступ к платежным сервисам Halyk Bank и Kaspi. Проводится работа по подключению других банков. Даже при отсутствии интернета эти банковские приложения будут доступны.
По словам Багдата Мусина, доступен ряд новостных ресурсов: tengrinews.kz, inform.kz, baq.kz, 24.kz, stopfake.kz, qazaqstan.kz и др. Также в офлайне доступен сайт akorda.kz.
"Сегодня будет проработан вопрос доступа к остальным жизненно важным сервисам", - пообещал Мусин.
По словам министра, уже выполнено несколько поручений Президента.
Первое: всем абонентам сотовой связи начислят бесплатный пакет на 200 смс и 300 минут.
Второе: на базе колл-центра 1414 организована прямая линия по поиску без вести пропавших и пострадавших.
Третье: казахстанцы получают оповещения и новости посредством SMS-сообщений.
"Наряду с контртеррористическими мероприятиями доступ к интернету ограничен. Это связано с тем, что террористические группировки используют средства связи для координации и планирования действий", - объяснил глава МЦРИАП.
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