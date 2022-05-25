Стрельба в техасской школе: Токаев выразил соболезнования Байдену

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту США Джозефу Байдену в связи с гибелью школьников и взрослых в результате стрельбы в начальной школе Робба города Ювалд в штате Техас, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Akorda.kz.

"От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие семьям, потерявшим своих близких, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Разделяю скорбь жителей Техаса и всех Ваших соотечественников по жертвам этого чудовищного преступления", – говорится в телеграмме главы государства.

Напомним, 18-летний Сальвадор Рамос 24 мая открыл стрельбу в начальной школе города Ювалд в Техасе. По последним данным, погиб 21 человек, в том числе 19 детей.