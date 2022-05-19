Сигареты могут подорожать ещё на 350 тенге в Казахстане

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"Мы до 2024 года планируем повышение ставок на товар — это 35 евро. Примерно это будет около 16 тысяч тенге на тысячу штук. Можно посчитать, поделить на тысячу, разделить 20 штук, получается, за пачку сигарет примерно 300-350 тенге", — сказал Жамаубаев в кулуарах пленарного заседания Сената.Также он ответил на вопрос о введении акцизов на сахаросодержащие напитки. По этому вопросу сейчас в правительстве идёт обсуждение.
"Надо смотреть, считать, для нас важно держать баланс. С одной стороны — здоровье нации, с другой — чтобы не пострадали предприятия, потому что этим занимается малый и средний бизнес, который будет платить налоги за счёт акцизов. Также с другой стороны — это интересы бюджета. Всё это будем балансировать", — ответил Ерулан Жамаубаев.
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