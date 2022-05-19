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Сигареты могут подорожать ещё на 350 тенге в Казахстане | BaigeNews.kz 19 мая, 12:13
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Фото: pixabay.com

Сигареты могут подорожать ещё на 350 тенге в Казахстане

О том, как может увеличиться стоимость сигарет в Казахстане и когда планируется ввести акцизы на сахаросодержащие напитки, рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передаёт BaigeNews.kz.
"Мы до 2024 года планируем повышение ставок на товар — это 35 евро. Примерно это будет около 16 тысяч тенге на тысячу штук. Можно посчитать, поделить на тысячу, разделить 20 штук, получается, за пачку сигарет примерно 300-350 тенге", — сказал Жамаубаев в кулуарах пленарного заседания Сената.
Также он ответил на вопрос о введении акцизов на сахаросодержащие напитки. По этому вопросу сейчас в правительстве идёт обсуждение.
"Надо смотреть, считать, для нас важно держать баланс. С одной стороны — здоровье нации, с другой — чтобы не пострадали предприятия, потому что этим занимается малый и средний бизнес, который будет платить налоги за счёт акцизов. Также с другой стороны — это интересы бюджета. Всё это будем балансировать", — ответил Ерулан Жамаубаев.

Ранее Министерство финансов опубликовало приказ главы ведомства "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы". В документе утверждены минимальные розничные цены на 20 сигарет.

С 1 марта 2022 года до 30 июня 2022 года включительно цена на сигареты составит 550 тенге; с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2022 года включительно – 570 тенге; с 1 января 2023 года – 600 тенге.
#цены #минфин РК
19 мая, 12:13
2974
Журналист

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