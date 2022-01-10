"Поводов для беспокойства нет" – аким Алматы о запасах продовольствия

Фото: gov.kz

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проверил ход работы по восстановлению жизнедеятельности города, передает МИА "Казинформ".

Во время посещения одного из супермаркетов аким ознакомился с ассортиментом товаров и наличием продовольственных складов в магазинах.

"На сегодня город обеспечен продовольственными товарами и товарами первой необходимости в достаточных объемах. Поводов для беспокойства нет", - отметил Бакытжан Сагинтаев.

В Алматы возобновили 77 супермаркетов, в том числе 39 магазинов сетей Магнум, 9 – Смолл, 1 – Тоймарт.

Работают три крупных продовольственных рынка. Это Барыс, Алматы 1, Арыстан.

Возобновлена работа 44 АЗС, готовятся к открытию еще 25.

Кроме того, работают 111 аптек, из которых 107 – в режиме с 08.00 до 19.00, а четыре аптеки - круглосуточно.

Ранее Союз торговых сетей предоставил предварительные данные по ущербу ретейлеров в результате беспорядков в Алматы.

В свою очередь в Минторговли заявили, что деятельность торговых сетей восстанавливается в Казахстане. По информации ведомства, запасов основных продуктов питания на сегодня достаточно.

Все необходимые условия для бесперебойных поставок продуктов питания создаются торговыми объектами при поддержке местных исполнительных органов.

В Ассоциации торговых предприятий Казахстана обратились к предпринимателям и попросили в условиях введения режима ЧП не использовать ажиотажный спрос населения на продовольственные товары и не допускать спекуляций.