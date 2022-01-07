Запасов основных продуктов питания достаточно - Минторговли РК

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Деятельность торговых сетей восстанавливается в Казахстане, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерство торговли и интеграции РК.



"В Минторговли поступает много жалоб от граждан относительно невозможности производить оплату за продукты питания посредством платежных карточек и онлайн. В связи с контртеррористической операцией заблокирован доступ к интернету и из-за чего возникла невозможность безналичной оплаты за товары в торговых объектах. Просим с пониманием отнестись к вынужденным мерам, которые вызваны целями стабилизации и безопасности, и перейти в этот период к наличным расчетам до полного восстановления работы торговых объектов", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ситуация в торговой сфере во многих регионах стабильная, работа торговых объектов продолжается в штатном режиме, за исключением ряда торговых объектов в городах Алматы, Талдыкоргане, Уральске, Шымкенте и Таразе, которые пострадали в результате мародерства.

Кроме того, сообщается, что запасов основных продуктов питания на сегодня остается достаточно. При этом все необходимые условия для бесперебойных поставок продуктов питания создаются торговыми объектами при поддержке местных исполнительных органов.



"В связи с этим, обращаясь к жителям страны, сообщаем об отсутствии причин для беспокойств о возможном дефиците продовольствия. Также исключаются и не допускаются в деятельности торговых объектов спекуляция при установлении цен на продукты питания", - говорится в сообщении Минторговли.

По вопросам в сфере торговли, в том числе по ценам, граждане вправе обратиться в местные исполнительные органы (акиматы), Министерство торговли и интеграции РК и профильный Комитет по защите прав потребителей МТИ РК.

По вопросам подачи письменного обращения в Министерство торговли и интеграции РК и Комитет по защите прав потребителей можно обращаться по телефону 8 (7172) 750672, 750677, 750688, 87751352338, 87083409649 (канцелярия).Также для получения консультаций по вопросам прав потребителей в Комитете по защите прав потребителей принимаются звонки по следующим номерам: 8 (7172) 749832, 749836 и 751632, 87787956329