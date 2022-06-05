Открыты участки для голосования в Японии и Республике Корея

Граждане Республики Казахстан, проживающие в Японии и Республике Корея, одними из первых воспользовались своим конституционным правом проголосовать на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.



Первым казахстанцем, проголосовавшим в Токио, стал самый молодой избиратель Алижан Салиев, которому накануне исполнилось 18 лет. Это его первые выборы и он с удовольствием воспользовался этим правом.





"Мне недавно исполнилось 18 лет и для меня это очень волнительно впервые участвовать в таком историческом событии. Это ещё и большая ответственность, так как мой голос также будет учтен в обновлении Конституции. Мне бы хотелось, чтобы Казахстан стал такой же развитой страной как Япония", - сказал наш соотечественник.



В столице Южной Кореи на участок №258 первыми прибыла семейная пара Каким Данабаев и Аруна Жанибек, которые проживают в Сеуле более 10 лет и занимаются бизнесом.



"Я веду бизнес с корейскими партнерами. Часто вижу, как они обсуждают ситуацию в своей стране, активно участвуют в политической жизни. И за последние 10 лет я не пропустил ни одни выборы. В этот раз тоже пришел отдать свой голос, ведь участие в референдуме – наш гражданский долг. От нашего голоса зависит будущее наших детей"- отметил бизнесмен.

