Опрос BaigeNews.kz: что думают казахстанцы об отмене смертной казни?

Лента новостей
С обретением независимости Казахстан поэтапно начал сокращать сферы применения смертной казни. Эту идею всецело поддерживали многие правозащитники в стране.
Полная отмена смертной казни в Казахстане соответствует высоким гуманистическим принципам, обеспечивает защиту права человека и гарантии высшей конституционной ценности – права на жизнь, заявили депутаты парламента, представляя законопроект.
Какого мнения придерживаются казахстанцы по этому поводу? Подробнее - в видеоматериале BaigeNews.kz.
Hype news