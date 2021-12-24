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Опрос BaigeNews.kz: что думают казахстанцы об отмене смертной казни? | BaigeNews.kz 24 декабря, 18:56
5861
Фото: Кадр из видео

Опрос BaigeNews.kz: что думают казахстанцы об отмене смертной казни?

23 декабря Сенат принял закон о полной отмене смертной казни в Казахстане. Корреспондент BaigeNews.kz решила узнать, что думают казахстанцы по этому поводу.

С обретением независимости Казахстан поэтапно начал сокращать сферы применения смертной казни. Эту идею всецело поддерживали многие правозащитники в стране.

Полная отмена смертной казни в Казахстане соответствует высоким гуманистическим принципам, обеспечивает защиту права человека и гарантии высшей конституционной ценности – права на жизнь, заявили депутаты парламента, представляя законопроект.

Какого мнения придерживаются казахстанцы по этому поводу? Подробнее - в видеоматериале BaigeNews.kz.


#смертная казнь #закон
24 декабря, 18:56
5861
Анеля Мажитова Журналист

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