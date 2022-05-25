Определились все четвертьфиналисты на чемпионате мира по хоккею в Финляндии

По итогам группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года стали известны пары команд, которые сыграют на стадии 1/4 финала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT

Сборная Швейцарии выйдет на лёд против команды США, Словакия померится силами с Финляндией, Германия встретится с Чехией, а Швеция испытает на прочность Канаду.

Четвертьфинальные матчи состоятся 26 мая.

Напомним, сборная Казахстана, выиграв в групповом этапе один лишь матч, сохранила прописку в элитном дивизионе.

