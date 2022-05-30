Общественные фонды РК смогут наблюдать за референдумом без аккредитации

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Центральная комиссия референдума получила запросы от отдельных казахстанских общественных фондов о возможности присутствия их представителей при проведении референдума наравне с представителями иных общественных объединений, передаёт BaigeNews.kz. ЦКР РК направила этот вопрос в Минюст. На заседании разъяснения дала вице-министр юстиции Алма Муканова.

"В соответствии с законом "Об общественных объединениях", общественными объединениями в РК признаются политические партии, профессиональные союзы и другие объединения граждан, созданные на добровольной основе для достижения ими общих целей, не противоречащих законодательству. ОО являются некоммерческими организациями. Согласно закону "О некоммерческих организациях", некоммерческие организации могут быть созданы в форме учреждений, общественного объединения, АО, потребительского кооператива, фонда, религиозного объединения, объединения юридических лиц в форме ассоциации, союза и в иной форме, предусмотренной законодательными актами. Таким образом, некоммерческие организации могут быть созданы в различных формах, не только в форме ОО", - сказала Алма Муканова.

Она добавила, что конституционном законом о республиканском референдуме установлено, что при проведении референдума могут присутствовать представители ОО РК, наблюдатели от иностранных государств и международных организаций, полномочия которых удостоверяются в установленном ЦИКом референдума порядке. Таким образом, прямого запрета для участия других форм некоммерческих организаций, помимо ОО в законе о референдуме нет.

"Законом об общественных объединениях не дает исчерпывающего понятия общественных объединений, поскольку содержит конструкцию "другие объединения граждан". Следует отметить, что редакция закона о референдуме в данной части принята в 1995 году и с тех пор не подвергалась изменениям. Так, закон о некоммерческих организациях принят в 2001 году, до этого периода форма некоммерческой организации регулировались гражданским кодексом. Гражданский кодекс в редакции 1996 года содержит следующие формы некоммерческих организаций: учреждения, общественный фонд, потребительский кооператив, религиозное объединение, объединение юрлиц. Таким образом, на момент принятия нормы закона о референдуме в 1995 года понятие общественное объединение могло использоваться как собирательное понятие и не в контексте того, что ОО – исключительно организационно-правовая форма юрлица, которое вправе присутствовать на референдуме. Учитывая, что первое, норма, содержащаяся в пункте 4 статьи 6 закона о референдуме устаревшая и не подвергалась изменению с 1995 года, а также данная норма принята в контексте существовавших на тот момент форм НКО. А также второе, что закон об ОО не дает исчерпывающего понятия общественных объединений, полагаем, прямого запрета на участие в референдуме иных форм некоммерческих организаций, не имеется", - отметила Алма Муканова.

Председатель ЦКР Нурлан Абдиров подчеркнул, что теперь есть официальная позиция уполномоченного органа Министерства юстиции о правомочности участия представителей общественных фондов, объединений юрлиц и других некоммерческих организаций, иных форм на участке голосования.

"При обращении в день голосования представителей других форм некоммерческих организаций, помимо общественных объединений, при наличии документов, подтверждающих его полномочия для присутствия в помещении для голосования участковой комиссией, вправе произвести его регистрацию. Прошу довести эту информацию до сведения всех участковых комиссий. Участковым комиссиям необходимо учесть это разъяснение Минюста относительно правомочности присутствия представителей некоммерческих организаций иных форм, учесть это в правилах поведения в помещении для голосования. Таковы правила, как вы знаете, они должны утверждаться уже на местах участковыми комиссиями референдума. Территориальные комиссии, я прошу вас, возьмите данный вопрос на контроль", - резюмировал он.