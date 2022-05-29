Неизвестный острый гепатит выявлен у детей в 33 странах

Острый гепатит неизвестного происхождения с начала апреля выявлен уже у 650 детей в 33 странах. Наибольшее количество заболевших − в Великобритании (222) и США (216), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW

По данным ВОЗ, больше других от нового гепатита пострадали также страны западной части Тихоокеанского региона, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья.

Инфекция выявлена в Аргентине, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канаде, Кипре, Дании, Франции, Греции, Индонезии, Ирландии, Израиле, Италии, Японии, Мальдивах, Мексике, Молдове, Нидерландах, Норвегии, Палестинской автономии, Панаме, Польше, Португалии, Южной Корее, Румынии, Сербии, Сингапуре, Словакии, Словении, Испании и Швеции.

Более 75 заражений в странах Евросоюза приходится на детей младше пяти лет. В сообщении ВОЗ отмечается, что у детей развивается острая печёночная недостаточность. В шести процентах случаев детям потребовалась трансплантация печени, девять детей умерли.

При этом специалисты пока не смогли установить источник заражения и способы передачи возбудителя. Они выявляли у части заболевших аденовирус или коронавирус. Однако данных о том, что гепатит возникает как осложнение после этих вирусов, пока нет. ВОЗ продолжает изучать данную гипотезу.

Врачи выявили первые случаи заражения неизвестным гепатитом в начале апреля. К 5 апреля ВОЗ знала о 10 случаях у детей в центральной Шотландии, а к 8 апреля – о 74 инфицированных во всей Великобритании.

23 апреля ВОЗ сообщила уже о 169 заражениях у детей в возрасте от одного месяца до 16 лет. Ни в одном из этих случаев учёные не обнаружили известные вирусы гепатита А, В, С, D и E.