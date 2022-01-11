Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • "Самый настоящий бардак". Токаев поручил навести порядок на границе с Китаем
"Самый настоящий бардак". Токаев поручил навести порядок на границе с Китаем | BaigeNews.kz 11 января, 12:30
1662
Фото: pixabay.com

"Самый настоящий бардак". Токаев поручил навести порядок на границе с Китаем

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию на казахстанской границе с Китаем, передает BaigeNews.kz.

"Значительный потенциал повышения дохода бюджета кроется в наведении порядка на таможне, особенно на границе с Китаем. Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигают миллиардов долларов. Существуют некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет", - отметил Президент на заседании Мажилиса Парламента.

Токаев поручил Генеральной прокуратуре совместно с Министерством финансов, Агентством по финансовому мониторингу и другими заинтересованными органами провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной границе.

"Для обеспечения макроэкономической стабильности необходимы дополнительные источники доходов бюджета. На фоне высоких цен на сырье доходы предприятий горно-рудного сектора выросли. Мы это знаем. Поручаю Правительству проработать вопрос дополнительных поступлений в бюджет. Взамен можно предоставить широкие льготы для разведки и освоения новых месторождений. Я веду речь о крупных горнорудных компаниях и других крупных компаниях", - заявил он.

Напомним, из-за затяжного транспортного коллапса на границе с Китаем многие предприятия Казахстана несут убытки, связанные со срывом договоров на производство или поставку товаров.

Это влечет не только потерю прибыль, но и штрафные санкции со стороны партнеров, а также банков из-за просрочки выплат по кредитам. По информации компаний, их убытки доходят от нескольких десятков миллионов до одного миллиарда тенге.

В ноябре казахстанские бизнесмены обратились с просьбой об отсрочке по кредитам.


#таможня #Китай #граница с Китаем
11 января, 12:30
1662
Артём Волков Журналист

Рекомендуем