"Самый настоящий бардак". Токаев поручил навести порядок на границе с Китаем

Фото: pixabay.com

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию на казахстанской границе с Китаем, передает BaigeNews.kz.

"Значительный потенциал повышения дохода бюджета кроется в наведении порядка на таможне, особенно на границе с Китаем. Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигают миллиардов долларов. Существуют некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет", - отметил Президент на заседании Мажилиса Парламента.



Токаев поручил Генеральной прокуратуре совместно с Министерством финансов, Агентством по финансовому мониторингу и другими заинтересованными органами провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной границе.



"Для обеспечения макроэкономической стабильности необходимы дополнительные источники доходов бюджета. На фоне высоких цен на сырье доходы предприятий горно-рудного сектора выросли. Мы это знаем. Поручаю Правительству проработать вопрос дополнительных поступлений в бюджет. Взамен можно предоставить широкие льготы для разведки и освоения новых месторождений. Я веду речь о крупных горнорудных компаниях и других крупных компаниях", - заявил он.

Напомним, из-за затяжного транспортного коллапса на границе с Китаем многие предприятия Казахстана несут убытки, связанные со срывом договоров на производство или поставку товаров.

Это влечет не только потерю прибыль, но и штрафные санкции со стороны партнеров, а также банков из-за просрочки выплат по кредитам. По информации компаний, их убытки доходят от нескольких десятков миллионов до одного миллиарда тенге.

В ноябре казахстанские бизнесмены обратились с просьбой об отсрочке по кредитам.



