NASA представило видео самого долгого полёта над Марсом

Фото: NASA/JPL-Caltech

Американское космическое агентство опубликовало видео, снятое вертолётом Ingenuity во время рекордного 25-го полёта над поверхностью красной планеты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на hightech.fm

В процессе полёта, который состоялся еще 8 апреля, Ingenuity установил сразу несколько рекордов: это был самый длинный полёт, который был выполнен с самой высокой скоростью. Вертолёт пролетел расстояние в 704 метра со скоростью 5,5 метра в секунду с (около 20 километров в час). Чёрно-белая навигационная камера, установленная на дне аппарата, зафиксировала полёт.

Полёт выполняется на высоте около 10 метров. Поднявшись на нужный уровень, вертолёт направляется на юго-запад и разгоняется до максимальной скорости. Во время этого полёта вертолёт пролетает над группой песчаных рябей, а затем, примерно в середине видео, над несколькими каменистыми полями. Ingenuity − автономный аппарат, поэтому он самостоятельно находит удобное место для посадки и приземляется.

Видеозапись начинается через секунду после начала полёта. Этого времени достаточно, чтобы подняться на высоту, на которой пыль, поднявшаяся во время взлёта, не будет представлять опасность для навигационной камеры. Кроме того, скорость видео увеличена примерно в пять раз для удобства просмотра.

Атмосфера на Марсе существенно отличается от земной. Плотность атмосферы на красной планете почти на два порядка ниже. Одна из ключевых задач дрона Ingenuity − проверка возможности полёта беспилотных аппаратов в условиях разреженной атмосферы. Это позволит использовать дроны для разведки местности и изучения труднодоступных мест, таких как скалы или впадины.

Видео: NASA/JPL-Caltech