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  • На себе испытали агрессию террористов - премьер РК поблагодарил медиков за героизм
На себе испытали агрессию террористов - премьер РК поблагодарил медиков за героизм | BaigeNews.kz вчера, 11:52
836

На себе испытали агрессию террористов - премьер РК поблагодарил медиков за героизм

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поблагодарил за героизм медицинских работников, которым пришлось работать в условиях беспорядков и столкнуться с агрессией бандитов, передает BaigeNews.kz.

"Хочу выразить искреннюю признательность всем медицинским работникам. В это сложное для страны время они круглосуточно оказывают помощь пострадавшим, спасают жизни раненым. Медики на себе испытали агрессию террористов, захватывавших больницы, автомобили скорой помощи. Уважаемые медицинские работники, спасибо вам за профессионализм и героизм, за готовность в любых условиях оказать помощь населению!" - сказал Смаилов на заседании Правительства.

Ранее управлении общественного здравоохранения Алматы рассказали, что во время беспорядков в Алматы бандиты заходили в помещения больницы, взламывали дверь приемного покоя, ломали окна.
#беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане
вчера, 11:52
836
Артём Волков Журналист

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