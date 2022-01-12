На себе испытали агрессию террористов - премьер РК поблагодарил медиков за героизм

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"Хочу выразить искреннюю признательность всем медицинским работникам. В это сложное для страны время они круглосуточно оказывают помощь пострадавшим, спасают жизни раненым. Медики на себе испытали агрессию террористов, захватывавших больницы, автомобили скорой помощи. Уважаемые медицинские работники, спасибо вам за профессионализм и героизм, за готовность в любых условиях оказать помощь населению!" - сказал Смаилов на заседании Правительства.Ранее управлении общественного здравоохранения Алматы рассказали, что во время беспорядков в Алматы бандиты заходили в помещения больницы, взламывали дверь приемного покоя, ломали окна.
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