На себе испытали агрессию террористов - премьер РК поблагодарил медиков за героизм

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поблагодарил за героизм медицинских работников, которым пришлось работать в условиях беспорядков и столкнуться с агрессией бандитов, передает BaigeNews.kz

"Хочу выразить искреннюю признательность всем медицинским работникам. В это сложное для страны время они круглосуточно оказывают помощь пострадавшим, спасают жизни раненым. Медики на себе испытали агрессию террористов, захватывавших больницы, автомобили скорой помощи. Уважаемые медицинские работники, спасибо вам за профессионализм и героизм, за готовность в любых условиях оказать помощь населению!" - сказал Смаилов на заседании Правительства.