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  • Бандиты взламывали двери приемного покоя, ломали окна, стреляли - врачи Алматы
Бандиты взламывали двери приемного покоя, ломали окна, стреляли - врачи Алматы | BaigeNews.kz 11 января, 16:07
1892

Бандиты взламывали двери приемного покоя, ломали окна, стреляли - врачи Алматы

В Управлении общественного здравоохранения Алматы рассказали, как работали медицинские организации города во время массовых погромов, передает BaigeNews.kz.

"Примерно с пятого января, шестого, седьмого и практически до восьмого была очень напряженная ситуация. Персонал находился на рабочих местах. Были провоцирующие моменты со стороны этих элементов (бандитов — прим. ред.), которые заходили на территорию больницы, в помещения больницы, взламывали дверь приемного покоя, ломали окна, были выстрелы в сторону окон отделения реанимации. В связи с такой напряженной ситуацией была определенная угроза для наших сотрудников. Мы боялись, что возникнет такая ситуация, что клиника вместе с пациентами и персоналом могла стать заложниками", — рассказали в городской клинической больнице № 7.
По словам заместителя директора службы скорой медицинской помощи Андрея Ложкина, Служба скорой медицинской помощи с вечера 4 января начала работать в экстремальной ситуации.

"Сотрудники напуганы, в связи с этим многие сотрудники сегодня не выходят на работу. Многие не могут пройти через блокпосты. Но Служба скорой помощи свою функцию выполняет. Мы обеспечиваем выход 187 бригад. В штатном режиме работает оперативный отдел. На сотрудниц ложится дополнительная нагрузка для выявления по голосу, интонации вызывающего, является ли он опасным абонентом или нет", — рассказал он.


#врачи #беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане #здравоохранение
11 января, 16:07
1892
Журналист

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