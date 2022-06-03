МОН подготовил приказ об усилении требований к детским садам

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В Министерстве образования и науки РК подготовили приказ, который устанавливает требования к детским садам, претендующим на получение госзаказа. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава МОН Асхат Аймагамбетов, передаёт BaigeNews.kz.

Основные пункты приказа:

1. Требование по наличию квалификации и соответствующего образования у воспитателей и иных педагогов.

2. Требование по соблюдению норматива типовых штатов по работающим воспитателям. МОН предлагает отойти от практики, когда один воспитатель может работать с 50 детьми в течение дня. Приказ устанавливает новое число — не более 25 детей.

3. Обязательная установка видеокамер.

4. Полное соответствие санитарным нормам зданий и помещений детских садов.

5. Соответствие требованиям пожарной безопасности.

6. Управления образования наделят правом выехать и ознакомиться с работой детских садов и созданными условиями до размещения в них госзаказа. Для нивелирования коррупционных рисков такой мониторинг будет проводиться только с участием представителей ассоциации детских садов и общественников.

7. Управления образования лишаются возможности распределять госзаказ по детским садам.

"Теперь будет формироваться перечень соответствующих общим требованиям детских садов. И сами родители будут выбирать детский сад в рамках сформированного списка. Следовательно, госзаказ будет направляться в те детские сады, которые будут выбирать родители. По нашим прогнозам, это увеличит конкуренцию, улучшит качество работы детских садов и снизит коррупционные риски", — объяснил Асхат Аймагамебтов.

Министр также напомнил, что МОН работает сейчас по четырём основным направлениям:

1. Возвращение лицензирования.

2. Проведение аттестации всех детских садов, во время которой проверяются условия и качество их работы.

3. Повышение потенциала работников дошкольных учреждений. Улучшение качества подготовки в колледжах и вузах.

4. Обновление содержания программ в рамках новой модели дошкольного образования.

Подробнее о причинах, подтолкнувших МОН к усилению требованию к детским садам, читайте здесь.