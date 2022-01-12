Пакет по совершенствованию системы субсидирования АПК представят в марте

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О реализации поручений главы государства на заседании правительства рассказал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает BaigeNews.kz.

"Подготовлены предложения по корректировке системы государственной поддержки отрасли. Они будут направлены прежде всего на упрощение механизмов и оптимизацию направлений, обеспечение равной доступности для всех субъектов независимо от размеров и форм хозяйствования", - сказал глава МСХ.

"По итогам проведения рабочих групп в марте этого года окончательный пакет изменений по совершенствованию системы субсидирования планируется внести на рассмотрение в правительство", - сказал Карашукеев.

"Услуги информационной системы для получателей субсидий будут бесплатными. В настоящее время мы запускаем ее тестирование в пилотном режиме в Акмолинской области", - сообщил глава МСХ.

"Прошлогодняя засуха, а также резкий рост цен на запасные части, ГСМ, минеральные удобрения и пестициды создают серьезные сложности для своевременной подготовки и качественного проведения предстоящего весеннего сева. В этой связи в целях поддержки фермеров просим рассмотреть возможность увеличения бюджетного кредита на весенне-полевые работы при уточнении республиканского бюджета", - сказал Карашукеев.

Также вводится норма, согласно которой получатели субсидий в обязательном порядке примут встречные обязательства по достижению конкретных индикативных показателей.Кроме того министерством разработана единая интегрированная государственная информационная система субсидирования.Для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса будет обеспечено льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей через программы "Кен дала" в объеме 70 миллиардов тенге и форвардного закупа "Продкорпорации" - 80 миллиардов тенге.Решаются вопросы по обеспечению сельхозтоваропроизводителей удешевленным дизельным топливом на проведение весенне-полевых работ в объеме не менее 380 тысяч тонн по цене на 15% ниже рыночной.

Достигнута договоренность с отечественными производителями минеральных удобрений о полном обеспечении потребностей аграриев.

На субсидирование приобретения семян, удобрений и пестицидов в 2022 году предусмотрено 70 миллиардов тенге.

По данным областей в 2022 году сельхозкультуры планируется разместить на площади 22,9 миллионов гектара, что на 13,5 тысяч гектара больше уровня 2021 года.

Министерством приняты оперативные меры по введению:

- количественных ограничений на экспорт семян подсолнечника в объеме 125 тыс. тонн и масла подсолнечного - 110 тыс. тонн сроком до 1 июля 2022 года;

- запрета на экспорт картофеля и моркови сроком на 3 месяца;

- запрета на вывоз живого КРС и МРС сроком на 6 месяцев.

"Также в целях стабилизации цен на хлеб с января вводится субсидирование стоимости зерна, реализуемого АО "НК "Продкорпорация" в регионы для производства социального хлеба. Механизм предусматривает возмещение расходов Продкорпорации при реализации зерна на внутренний рынок ниже рыночной", - пояснил глава МСХ.

Ранее Антикоррупционная служба провела большой анализ преступных схем в сфере субсидирования сельского хозяйства в Казахстане. Только на обводнение пастбищ за пять лет выплачено более 21 миллиарда тенге. И эту помощь крестьянам мошенники и коррупционеры превратили в способ криминального обогащения.

1 ноября в Казахстане прошла спецоперация по задержанию сотрудников структурных подразделений Министерства сельского хозяйства, акиматов и членов организованных преступных групп.



Задержания прошли в Нур-Султане, Шымкенте, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Актюбинской областях.

За последние пять лет на госсубсидии в АПК в Казахстане было выделено более двух триллионов тенге. Бюджетные средства растворяются, единого контроля за их использованием нет, считает Президент страны.

Сегодня в производстве находится 54 дела. 22 человека признаны подозреваемыми. Среди привлекаемых к уголовной ответственности - 11 должностных лиц, в том числе два работника НАНОЦ. Осуждены два человека. Предварительный ущерб по этим делам составляет более 2,6 миллиарда тенге.

Глава Антикоррупционной службы Марат Ахметжанов рассказал о вопиющих случаях коррупции в сельском хозяйстве. По его словам, должностные лица пользовались своим служебным положением, похищали бюджетные деньги и обманывали фермеров.