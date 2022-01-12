Пакет по совершенствованию системы субсидирования АПК представят в марте

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О реализации поручений главы государства на заседании правительства рассказал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает BaigeNews.kz.
Также вводится норма, согласно которой получатели субсидий в обязательном порядке примут встречные обязательства по достижению конкретных индикативных показателей.
"Подготовлены предложения по корректировке системы государственной поддержки отрасли. Они будут направлены прежде всего на упрощение механизмов и оптимизацию направлений, обеспечение равной доступности для всех субъектов независимо от размеров и форм хозяйствования", - сказал глава МСХ.
Кроме того министерством разработана единая интегрированная государственная информационная система субсидирования.
"По итогам проведения рабочих групп в марте этого года окончательный пакет изменений по совершенствованию системы субсидирования планируется внести на рассмотрение в правительство", - сказал Карашукеев.
Для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса будет обеспечено льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей через программы "Кен дала" в объеме 70 миллиардов тенге и форвардного закупа "Продкорпорации" - 80 миллиардов тенге.
"Услуги информационной системы для получателей субсидий будут бесплатными. В настоящее время мы запускаем ее тестирование в пилотном режиме в Акмолинской области", - сообщил глава МСХ.
Решаются вопросы по обеспечению сельхозтоваропроизводителей удешевленным дизельным топливом на проведение весенне-полевых работ в объеме не менее 380 тысяч тонн по цене на 15% ниже рыночной.
"Прошлогодняя засуха, а также резкий рост цен на запасные части, ГСМ, минеральные удобрения и пестициды создают серьезные сложности для своевременной подготовки и качественного проведения предстоящего весеннего сева. В этой связи в целях поддержки фермеров просим рассмотреть возможность увеличения бюджетного кредита на весенне-полевые работы при уточнении республиканского бюджета", - сказал Карашукеев.
Достигнута договоренность с отечественными производителями минеральных удобрений о полном обеспечении потребностей аграриев.
На субсидирование приобретения семян, удобрений и пестицидов в 2022 году предусмотрено 70 миллиардов тенге.
По данным областей в 2022 году сельхозкультуры планируется разместить на площади 22,9 миллионов гектара, что на 13,5 тысяч гектара больше уровня 2021 года.
Министерством приняты оперативные меры по введению:
- количественных ограничений на экспорт семян подсолнечника в объеме 125 тыс. тонн и масла подсолнечного - 110 тыс. тонн сроком до 1 июля 2022 года;
- запрета на экспорт картофеля и моркови сроком на 3 месяца;
- запрета на вывоз живого КРС и МРС сроком на 6 месяцев.
"Также в целях стабилизации цен на хлеб с января вводится субсидирование стоимости зерна, реализуемого АО "НК "Продкорпорация" в регионы для производства социального хлеба. Механизм предусматривает возмещение расходов Продкорпорации при реализации зерна на внутренний рынок ниже рыночной", - пояснил глава МСХ.
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