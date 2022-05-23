Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование пассажирских поездов

Фото: пресс-служба "Қазақстан темір жолы"

С июня 2022 года возобновляется курсирование трёх межгосударственных поездов в Россию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "Қазақстан темір жолы".

Поезда будут ходить по маршрутам:

поезд № 145/146 сообщением "Караганда-Омск" , отправлением из Караганды с 3 июня по пятницам и по вторникам. Из Омска в Караганду состав начнет ходить с 4 июня по субботам и по средам;

поезд № 113/114 сообщением "Алматы-2-Казань" отправлением из Алматы с 6 июня по понедельникам. Обратно из Казани в Алматы он начнет курсировать с 9 июня по четвергам.

Курсирование поезда № 83/84 сообщением "Караганда-Москва" сокращается до станции Самара. Он будет ходить из Караганды с 8 июня по 30 июля по чётным датам. Из Омска в Караганду состав будет курсировать с 10 июня по 30 июля по чётным датам. Кроме того, с 1 августа по 31 августа этот же поезд будет ходить из Караганды в Самару и из Самары в Караганду по нечётным числам. Со 2 сентября по 30 октября из Караганды и Самары поезд будет курсировать по чётным датам. С 1 ноября по 9 декабря — из Караганды в Самару по нечётным числам. Из Самары в Караганду, с 1 ноября по 11 декабря, поезд будет курсировать по нечётным числам.

Стоимость установили по межгосударственному тарифу. Цены можно уточнить на сайте www.bіlet.railways.kz.

Для въезда казахстанцев и иностранных граждан в республику железнодорожным транспортом по-прежнему обязательно наличие ПЦР-справки с отрицательным результатом. С даты её выдачи должно пройти не более 72 часов на момент пересечения госграницы РК. Или необходимо предоставить паспорт о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации против коронавирусной инфекции (срок не более шести месяцев после получения последней дозы), признанного действительными на территории РК согласно постановлению главного госсанврача РК. Пассажиров не допустят к посадке в вагон, если у них отсутствуют результаты ПЦР теста или нет паспорта вакцинации от COVID-19.

Справка не требуется:

детям до пяти лет при наличии такой справки у сопровождающих их лиц;

членам правительственных делегаций РК;

членам локомотивных бригад и лицам, связанным с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском и речном транспорте;

лицам, получившим ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в РК. Условие: после получения второго компонента должно пройти не более шести месяцев на момент пересечения границы РК, при предоставлении документального подтверждения;

лицам, предоставившим паспорт/сертификат/справку о вакцинации против COVID-19, признанные действительными на территории РК согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК.

Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по номеру 1433 и на сайте bilet.railways.kz.