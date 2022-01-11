Морозы до 20-25, местами минус 30 — прогноз погоды на ближайшие дни

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Холодный северо-западный антициклон вновь вызовет морозы.

Прогноз погоды по Казахстану на 11-13 января 2022 года распространило РГП "Казгидромет", передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Отрог уходящего антициклона все еще будет оказывать влияние на северные, центральные и восточные регионы страны, сохранятся морозы до 20-25, местами 30 мороза. 12 января северный и южный циклоны принесут с собой снег, метели, а также кратковременное повышение температуры воздуха, однако 13 января в тыл им сместится следующий холодный северо-западный антициклон, который вновь вызовет морозы, на северо-западе, севере, востоке, в центре страны до 30 градусов мороза.

Что касается южных, юго-восточных регионов Казахстана, то здесь, под влиянием Южного циклона, пройдут осадки (дождь, снег), ожидаются туман, гололед, усиление ветра, а также постепенное повышение температуры воздуха до 2-10 тепла.