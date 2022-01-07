МЧС РК сообщило о 33 нападениях на пожарные машины, 10 сотрудников пострадали

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Во время беспорядков зарегистрировано 33 случая нападения на пожарные автомобили при ликвидации поджогов или в пути на место происшествия, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В ходе беспорядков, произошедших в некоторых регионах нашей страны, в нарушение общечеловеческих ценностей и норм морали совершались нападения на безоружные пожарные подразделения, выполняющие свой долг по спасению от огня жизни людей и их имущества. Во всем мире, даже при военных конфликтах, спасатели, равно как и врачи осуществляют свою деятельность под защитой конфликтующих сторон", - говорится в сообщении МЧС.По данным ведомства, зарегистрировано 33 случая нападения на пожарные автомобили, следовавшие на место происшествия или осуществлявшие ликвидацию поджогов. Участники беспорядков забрасывали пожарных камнями, обстреливали, блокировали автомобилями.
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