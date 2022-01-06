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Лукашенко обратился к протестующим в Казахстане | BaigeNews.kz 6 января, 17:11
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Фото: САЙТ ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОРУССИИ

Лукашенко обратился к протестующим в Казахстане

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил протестующим казахстанцам извиниться перед военными и договариваться со властью, передает BaigeNews.kz.

"Хочу обратиться от белорусов к этим протестующим. Я бы им просто сказал: пошумели, покричали, хватит, надо договариваться. С президентом Токаевым можно договориться… Надо пойти, стать на колени, извинится перед военными, чтобы трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым", - приводит слова главы государства Telegram-канал "Пул первого".
По его словам, после таких потрясений трудно будет восстановить страну.

По данным комендатуры Алматы, по состоянию на 13:00 6 января от террористов пострадали 353 сотрудника правоохранительных органов. 13 правоохранителей погибли. Тела двух из них обнаружили с отсеченной головой.

В комендатуре отметили, что последнее – прямое доказательство террористического и экстремистского характера банд-формирований, атаковавших Алматы.

#протесты #режим ЧП #Александр Лукашенко #беспорядки в Алматы
6 января, 17:11
2784
Журналист

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