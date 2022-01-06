Лукашенко обратился к протестующим в Казахстане

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"Хочу обратиться от белорусов к этим протестующим. Я бы им просто сказал: пошумели, покричали, хватит, надо договариваться. С президентом Токаевым можно договориться… Надо пойти, стать на колени, извинится перед военными, чтобы трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым", - приводит слова главы государства Telegram-канал "Пул первого".По его словам, после таких потрясений трудно будет восстановить страну.
В комендатуре отметили, что последнее – прямое доказательство террористического и экстремистского характера банд-формирований, атаковавших Алматы.
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