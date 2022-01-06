Тела двух полицейских с отсеченной головой обнаружили в Алматы

В Алматы обнаружены тела двух полицейских с отсеченной головой, передает BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

По данным комендатуру Алматы, по состоянию на 13:00 6 января от террористов пострадали 353 сотрудника правоохранительных органов. 13 правоохранителей погибли. Тела двух из них обнаружили с отсеченной головой.

В комендатуре отметили, что последнее – прямое доказательство террористического и экстремистского характера банд-формирований, атаковавших Алматы. Так, сообщается, что утром 6 января бандитские группировки, вооруженные огнестрельным оружием, окружили две крупные многопрофильные клинические больницы Алматы №1 и №7. Террористы также не впускают пациентов, которые прибывают на каретах скорой помощи, а также медперсонал.

Напомним, в силовых структурах ранее заявили, что в Алматы орудуют радикальные исламские группировки.







