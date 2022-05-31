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  • "Лишать человека жизни никто не может, даже государство" - эксперт об отмене смертной казни
"Лишать человека жизни никто не может, даже государство" - эксперт об отмене смертной казни | BaigeNews.kz 31 мая, 15:14
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Фото: aa.com.tr

"Лишать человека жизни никто не может, даже государство" - эксперт об отмене смертной казни

Отмена смертной казни - это не только проявление гуманности, но и повышение имиджа страны, сообщил профессор ЕНУ, доктор юридических наук Ермек Абдрасулов, передает BaigeNews.kz.

На площадке СЦК эксперт прокомментировал одну из 33 предстоящих поправок в Конституцию, вынесенных на республиканский референдум.

"В самых развитых демократических странах, особенно европейских, давно не применяется смертная казнь. Соответственно, преступность намного ниже, нет судебных ошибок, о которых мы часто говорим. И в общественном сознании прививается мысль, что лишать жизни человека никто не может, даже государство", - заявил профессор.

По словам Абдрасулова, Казахстан, отказываясь от смертной казни, выполняет свои международные обязательства.
#референдум #Конституция
31 мая, 15:14
1544
Динара Бекболаева Журналист

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