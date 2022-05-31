"Лишать человека жизни никто не может, даже государство" - эксперт об отмене смертной казни

Отмена смертной казни - это не только проявление гуманности, но и повышение имиджа страны, сообщил профессор ЕНУ, доктор юридических наук Ермек Абдрасулов, передает BaigeNews.kz
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На площадке СЦК эксперт прокомментировал одну из 33 предстоящих поправок в Конституцию, вынесенных на республиканский референдум.
"В самых развитых демократических странах, особенно европейских, давно не применяется смертная казнь. Соответственно, преступность намного ниже, нет судебных ошибок, о которых мы часто говорим. И в общественном сознании прививается мысль, что лишать жизни человека никто не может, даже государство", - заявил профессор.
По словам Абдрасулова, Казахстан, отказываясь от смертной казни, выполняет свои международные обязательства.