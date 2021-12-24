Круживший над колонией дрон с iPhone сбили в Атырау

Дрон со смартфоном и зарядными устройствами кружил рядом с колонией в Атырау, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на Polisia.kz
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Инцидент произошел вблизи исправительного учреждения УГ-157/9. С поста контроллера №1 по радиостанции передали сообщение о том, что над зданием школы-колледжа замечен неизвестный летающий объект.
"По данному факту сразу была задействована дежурная группа в составе сотрудников исправительного учреждения и бойцов Национальной гвардии Республики Казахстан", - сообщили в ДУИС по Атырауской области.
Приехавшая на место дежурная группа заметила дрон. Дождавшись, когда летательный аппарат снизился, группе удалось сбить его. После того, как дрон сбили, обнаружили сверток, обмотанный скотчем.
"Для вскрытия подозрительного свертка была вызвана оперативная группа управления полиции Атырау. После чего выяснилось, что к дрону был прикреплен телефон Apple (iPhone) и зарядные устройства", – добавили в пресс-службе ведомства.