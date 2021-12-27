Крушение Bek Air в Алматы: почему затягивается расследование

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В министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК сообщили, что расследование авиакатастрофы самолета Bek Air с в аэропорту Алматы, произошедшей два года назад, находится на завершающем этапе, передает BaigeNews.kz.

Напомним, 27 декабря 2019 самолет авиакомпании Bek Air разбился близ Алматы. На борту было 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибло 12 человек, пострадало 49.

В МВД назвали три возможные причины крушения: технические неполадки, ошибка экипажа и работа навигационных служб.

По факту крушения самолета Bek Air министерством индустрии и инфраструктурного развития была создана комиссия.

Накануне СМИ сообщили, что расследование авиакатастрофы затягивается. В МИИР РК ответили, что могло стать причиной для этого.

В ведомстве напомнили, что в расследовании авиакатастрофы принимали участие уполномоченные представители от Бюро по безопасности Королевства Нидерланды и Межгосударственный авиационный комитет, уполномоченный представитель подразделения по расследованию авиационных происшествий Королевства Великобритании, а также их советники и завода-изготовителя Rolls Royse.

"Немаловажным фактором задержки расследования для установления причины авиационного происшествия стали связанные с пандемией Covid-19 локдауны, которые в значительной степени повлияли на работу управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов, а также иностранных коллег, принимавших участие. Бюро по безопасности Королевства Нидерланды в октябре 2021 года представило результаты исследования элементов несущих поверхностей воздушного судна, которые были демонтированы комиссией и направлены к ним. В настоящее время расследование находится на завершающем этапе, все необходимые материалы и результаты исследований комиссией собраны, получены заключения от всех заинтересованных государств-участников, составлен и согласован проект окончательного отчета", - сообщили в министерстве.

Проект отчета по расследованию был отправлен на согласование и получение существенных замечаний государствам, принимавших участие в расследовании.

Официальный срок согласования - 60 календарных дней. В ближайшее время МИИР РК рассчитывает получить результаты согласования. После чего они будут опубликованы на сайте ведомства.







