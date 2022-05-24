Кредитной амнистии в Казахстане не будет - АРРФР

Информацию о якобы объявленной кредитной амнистии и списании займов казахстанцам опровергли в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, передаёт BaigeNews.kz.
Такая информация рассылается в социальных сетях (TikTok, Instagram, Facebook) и мессенджерах (WhatsApp, Telegram).
"В частности, рассылается видеоролик от 2019 года с информацией трёхлетней давности касательно постановления правительства РК от 15 июля 2019 года "О некоторых вопросах использования средств на снижение долговой нагрузки граждан РК", принятого во исполнение указа главы государства от 26 июня 2019 года. В рамках данного постановления помощь оказывалась с сентября 2019 года по апрель 2020 года. В результате была проведена процедура списания задолженности для 577,7 тысячи граждан на общую сумму
120,5 миллиарда тенге. Постановление прекратило действие 13 декабря 2019 года и в настоящее время не имеет юридической силы. Данная инициатива являлась разовой", - отметили в АРРФР.
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