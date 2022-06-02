Комплекс "Фитохимия" вернут в государственную собственность

Фото: phyto.kz

Научно-производственный комплекс "Фитохимия", ранее переданный Карагандинскому фармацевтическому кластеру, возвращается в госсобственность.Об этом рассказал в своём Telegram-канале глава МОН Асхат Аймагамбетов, передаёт BaigeNews.kz.

Министр образования и науки РК подчеркнул, что институт имеет "большую значимость и значительный потенциал". Кроме того, проверка службы внутреннего аудита показала, что сделка была невыгодной для государства, возникли вопросы по оценке имущественного комплекса, его стоимости, предоставлению рассрочки по оплате.

"Поэтому был инициирован возврат в государственную собственность. Соответствующий документ уже подписан, проводятся необходимые процедуры. Рассматривается вопрос последующего возвращения части земельного участка, находящегося в парковой зоне Караганды, в собственность государства как часть городского центрального парка", - подчеркнул Аймагамбетов.