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Комплекс "Фитохимия" вернут в государственную собственность | BaigeNews.kz 2 июня, 14:27
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Фото: phyto.kz

Комплекс "Фитохимия" вернут в государственную собственность

Научно-производственный комплекс "Фитохимия", ранее переданный Карагандинскому фармацевтическому кластеру, возвращается в госсобственность.Об этом рассказал в своём Telegram-канале глава МОН Асхат Аймагамбетов, передаёт BaigeNews.kz.

Министр образования и науки РК подчеркнул, что институт имеет "большую значимость и значительный потенциал". Кроме того, проверка службы внутреннего аудита показала, что сделка была невыгодной для государства, возникли вопросы по оценке имущественного комплекса, его стоимости, предоставлению рассрочки по оплате.

"Поэтому был инициирован возврат в государственную собственность. Соответствующий документ уже подписан, проводятся необходимые процедуры. Рассматривается вопрос последующего возвращения части земельного участка, находящегося в парковой зоне Караганды, в собственность государства как часть городского центрального парка", - подчеркнул Аймагамбетов.

Отметим, что ряд СМИ называют олигарха Кайрата Боранбаева бенефициаром деятельности Карагандинского фармкластера – в состав кластера входит Карагандинский фармацевтический завод, подконтрольный олигарху.

Ранее Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило о задержании Боранбаева. Его подозревают в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. 17 марта суд санкционировал его арест сроком на два месяца. Позже арест был продлен еще на месяц.
#наука #Асхат Аймагамбетов #аудит
2 июня, 14:27
1224
Журналист

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