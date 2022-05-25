Казахстанцы теперь могут онлайн купить билеты на автобусы

В Казахстане появилась возможность онлайн покупать билеты на автобусы межгородских и международных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz
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"Для удобства граждан Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с автовокзалом Нур-Султана и Halyk Bank проведена работа по внедрению сервиса покупки билета через мобильное приложение Halyk Homebank. Так, казахстанцам стал доступен электронный сервис "Автобусы" от Halyk Travel. Данный сервис позволяет сэкономить время на бронирование и покупку билетов. Разработчики сервиса планируют предоставить пассажирам возможность застраховать себя и свой багаж от несчастного случая", - сообщили в МИИР.
На данный момент через мобильное приложение казахстанцы покупают билеты из Нур-Султана в Державинск, Константиновку, Наумовку, Степногорск, Кызылорду, Тараз, Караганду, Алматы, Шымкент, Усть-Каменогорск, Монголию и Узбекистан.
Указывается, что планируется дальнейшее масштабирование проекта по всем направлениям межгородских и международных маршрутов.