Казахстанский путь политической трансформации обсудили эксперты клуба Sarap в Актау

Фото: КИОР

27 мая 2022 года в Актау прошло региональное заседание экспертного клуба Sarap на тему: "Конституционная реформа: казахстанский путь политической трансформации", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанский институт общественного развития.

Участники заседания обсудили значимость предстоящего референдума для развития страны и демократизации общества, а также роль конституционной реформы в построении Нового Казахстана. Эксперты обменялись мнениями о том, как изменения и дополнения в главный документ страны повлияют на политическую систему государства.

"Конституционная реформа нацелена на комплексную трансформацию всей государственной модели. Нам всем небезразлична судьба нашей страны. От решений, которые мы примем, будет зависеть будущее Казахстана. Важно выразить свою гражданскую позицию и принять участие в историческом выборе", — отметил заместитель акима города Актау Абилкаир Байпаков.

Депутат городского маслихата Актау Уайс Ерсайын подчеркнул, что участие в референдуме — возможность для каждого казахстанца проявить свою гражданскую позицию.

"Эти изменения не являются изменениями, подготовленными одним человеком за один день. Это востребованность населения, которая формировалась годами, то, что мы обсуждали. Начало всех политических перемен — референдум. То есть, наша вновь строящаяся политическая система является фундаментом нового Казахстана. Откладывая конституционные изменения, мы теряем еще 30 лет. Поэтому все делается для того, чтобы быстрее провести референдум, быстрее принять изменения в Конституцию и ускорить изменение политической системы", — заявил он.

По результатам последнего социологического опроса, референдум поддержали более 72 процентов населения. Об этом заявил эксперт КИОР Жаксыбек Жиеналиев.

"Это хороший показатель, наблюдается высокая политическая активность наших граждан. В Казахстане более 11 миллионов человек могут принять участие в республиканском референдуме, большая часть из них-молодежь. То есть, многие казахстанцы впервые сделают свой выбор и внесут свой вклад в то, чтобы наша страна стала справедливым и развитым государством. Можно с полной уверенностью сказать, что конституционная реформа, осуществляемая посредством референдума, повысит шансы граждан на участие в управлении страной", — сказал эксперт КИОР.

Политолог Бауыржан Серикбаев отдельно остановился на направлениях конституционной реформы, затрагивающих избирательную систему.