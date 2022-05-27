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Казахстанские учёные разработали новые методы лечения патологий артерий. По их мнению, это позволит снизить инвалидность и смертность от инфаркта миокарда, инсульта, трофических язв, гангрены нижней конечности и других органов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МОН РК.

Сотрудники Центра патологии сосудов Казахского национального университета имени аль-Фараби получили два патента Республики Казахстан и два патента Евразийского патентного ведомства на устройства и способы восстановления проходимости артериальных сосудов.

"Наши изобретения называются "Устройство и способ восстановления проходимости артериальных сосудов", "Устройство селективной ультразвуковой диссекции атеросклеротических бляшек и способ восстановления проходимости артериальных сосудов". Метод лечения следующий. Мы создаём замкнутую полость в артерии и растворяем атеросклеротические бляшки препаратом, при этом кровь постоянно течёт по артериям. Наши изобретения позволяют радикально удалить атеросклеротические бляшки и одномоментно прочистить сразу несколько артерий", — рассказал директор Центра патологии сосудов КазНУ имени аль-Фараби Оралбай Дарменов.

Применение этих устройств дает сравнительно лучшие прогнозы и качество лечения по сравнению с известными и более сложными способами, такими как стентирование сосудов, а также открытые шунтирующие операции на сосудах жизненно важных органов — сердца, головного мозга, артериях нижних конечностей и других.

"Ежегодно в мире продают стенты на 60 миллиардов долларов, предлагаемый нами метод лечения будет намного демократичнее. Наш продукт в разы превосходит и по техническим показателям и по стоимости самые близкие аналоги", — сказал профессор Дарменов.

Сейчас учёные работают над созданием лабораторных и промышленных образцов устройств для клинических испытаний и коммерческого производства.