Казахстан инвестирует в строительство солнечной электростанции в Кыргызстане, сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
На брифинге после переговоров с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым Токаев отметил, что государство будет и впредь защищать интересы иностранных инвесторов, что положительно скажется на инвестициях казахстанских компаний в Кыргызстан. Кроме этого, с участием казахстанского капитала планируется строительство солнечной электростанции в Иссык-Кульской области. Стоимость проекта составит 300 миллионов долларов.
Далее президент Казахстана остановился еще на одном приоритетном направлении – координации взаимоотношений в водно-энергетической сфере.
"Мы вновь подтвердили, что трансграничные водные ресурсы являются для нас общей ценностью. Проблема нехватки воды усложняется с каждым годом. Такой прогноз делают авторитетные международные экологические организации. Не будет увеличения воды – это уже понятно. Поэтому странам Центральной Азии необходимо работать сообща. Реки, общие для обеих стран, всегда должны быть связующим звеном между народами. Казахстан готов в полной мере исполнять все обязательства и совместно реализовывать важные проекты", – подчеркнул глава государства.
Сообщалось,
что Токаев предложил Кыргызстану совместно построить Камбаратинскую ГЭС-1.
Строительство Камбаратинской ГЭС-1 в Джалал-Абадской области Кыргызстана начнётся в ближайшее время, заявил
министр энергетики страны Доскул Бекмурзаев. По его словам, сейчас идёт подготовка к первому этапу строительства, расчистка и строительство подъездных путей к плотине ГЭС.