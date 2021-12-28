Казахстан будет покупать у России до 1000 МВт электроэнергии

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"Объем (поставок электроэнергии — прим. ред.) варьируется в зависимости от времени суток. Мы полагаем, что это будет от 500 до 1000 МВт. Что касается цены, переговоры еще проводятся. Понятно, что все будет осуществляться силами частной компании", — сказал Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК.Также глава Минэнерго сообщил, в течение какого времени Казахстану будет необходимо импортировать электроэнергию. По его словам, речь идет от трех до пяти лет.
"Дело в том, что энергетическая отрасль, скажем так, достаточно инерционная. Строительство любой станции занимает не менее четырех-пяти лет. В связи с этим это время мы будем импортировать электроэнергию", — уточнил министр энергетики.Напомним, жителей ВКО предупредили об отключения электроэнергии в часы пик. Сообщение распространила энергоснабжающая организация области "Шыгысэнерготрейд".
Позже стало известно, что KEGOC будет в часы пикового спроса отключать не население, а майнинговые компании. В министерстве энергетики уверены, что эти мероприятия позволят бесперебойно пройти зимний отопительный период.
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