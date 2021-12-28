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Казахстан будет покупать у России до 1000 МВт электроэнергии | BaigeNews.kz 28 декабря, 15:47
2550
Фото: pixabay.com

Казахстан будет покупать у России до 1000 МВт электроэнергии

Казахстан планирует в 2022 году закупать у России в среднем 500–1000 МВт электроэнергии. Об этом заявил министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает BaigeNews.kz.

По словам главы Минэнерго, переговоры с российской стороной по этому вопросу уже начались.
"Объем (поставок электроэнергии — прим. ред.) варьируется в зависимости от времени суток. Мы полагаем, что это будет от 500 до 1000 МВт. Что касается цены, переговоры еще проводятся. Понятно, что все будет осуществляться силами частной компании", — сказал Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК.
Также глава Минэнерго сообщил, в течение какого времени Казахстану будет необходимо импортировать электроэнергию. По его словам, речь идет от трех до пяти лет.
"Дело в том, что энергетическая отрасль, скажем так, достаточно инерционная. Строительство любой станции занимает не менее четырех-пяти лет. В связи с этим это время мы будем импортировать электроэнергию", — уточнил министр энергетики.
Напомним, жителей ВКО предупредили об отключения электроэнергии в часы пик. Сообщение распространила энергоснабжающая организация области "Шыгысэнерготрейд".

Предприятие сослалось на уведомление АО "KEGOC" о вводе ограничений по передаче электроэнергии по национальной сети. Причина такой ситуации – дефицит мощности электроэнергии в Казахстане.

В KEGOC заявили, что "Шыгысэнерготрейд" допускает сверхнормативное потребление мощности, а также отметили, что отключать жизненно важные объекты и потребителей первой категории категорически не допускается.

Позже стало известно, что KEGOC будет в часы пикового спроса отключать не население, а майнинговые компании. В министерстве энергетики уверены, что эти мероприятия позволят бесперебойно пройти зимний отопительный период.


#электроэнергия #Россия #энергетика
28 декабря, 15:47
2550
Журналист

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