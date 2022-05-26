Какая погода ожидает казахстанцев 26 мая

Фото: Бауыржан Жуасбаев

Неустойчивая погода сохранится 26 мая в западных, северо-западных, северных, южных районах Казахстана. Также ожидаются дожди: на северо-западе сильный дождь с грозами, и усилением ветра, возможно выпадение града, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой РГП "Казгидромет".

В ночные и утренние часы на поверхности почвы на западе, северо-западе возможны заморозки до двух градусов. На юге, севере страны – пыльная буря.

Днём в горных районах Туркестанской области ожидается гроза, шквал, на севере, западе области пыльная буря, на севере, западе области, в горах районах – усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

Днём в горных районах Алматинской области ожидается гроза, при грозе – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на юге, днем на севере, востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза, ночью и утром на западе области – туман.

На востоке, юге Актюбинской области ожидаются гроза, град, на востоке, юге, в центре области – усиление ветра 15-20 м/с.

В северной половине Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, на юге, юго-востоке области – пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

Днём на севере, западе, юго-западе Северо-Казахстанской области - гроза, шквал, град, пыльная буря, днем усиление ветра 15-20, на юго-западе области порывы 25 м/с.

Днём в горных районах Жамбылской области – гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с. В центре Кызылорлинской области – усиление ветра 15-20 м/с.

Днём на западе, севере Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днём в Карагандинской области, на севере Жамбылской области ожидается сильная жара.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской, в центре Кызылординской, Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.