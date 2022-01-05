Какая погода ожидает казахстанцев 5 января

С прохождением фронтальных разделов на севере, в центре РК пройдет снег. На юге, западе, востоке страны осадки в виде дождя и снега, днем на северо-востоке Восточно-Казахстанской области – сильные осадки, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются усиление ветра с низовой метелью, туман, гололед.

На западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, на западе, востоке, усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, западе Костанайской области ожидаются гололед, низовая метель, туман, днем – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на большей части, днем на севере Мангыстауской области ожидается гололед, на большей части области – туман, днем на западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на северо-западе области усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель, ночью на севере, западе области –усиление ветра 15-20 м/с.

На востоке, юге Алматинской области ожидается туман, на северо-востоке области - усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель.

Ночью и утром на юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гололед, на севере, в горных и предгорных районах области – туман.

Днем на севере Кызылординской области ожидается гололед, в центре области – туман.

На большей части Туркестанской области ожидается туман. На востоке, севере Карагандинской области ожидается низовая метель.

Ночью на юге Павлодарской области – туман, гололед.