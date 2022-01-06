Как живет Нур-Султан на второй день режима ЧП

Привычный уклад жизни казахстанцев с объявлением режима ЧП кардинально изменился. И дело не только в масштабных и ужасающих последствиях учиненного протестующими погрома, но и в мерах, которые накладывает чрезвычайное положение.





Среди особо неприятных факторов можно выделить отсутствие интернета и нормальной мобильной связи – граждане не могут связаться с родными и близкими, чтобы узнать, в безопасности ли они. Также недоступны банковские сервисы и терминалы – в оборот снова вернулись бумажные деньги, которые, правда, есть сейчас не у всех. Из-за чего многие люди вынуждены брать продукты в долг у магазинов.

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Помимо этого введен комендантский час, введены ограничения на въезд в столицу, закрыты крупные ТРЦ и рынки, недоступны развлекательные и спортивные мероприятия.

BaigeNews.kz расскажет, как живет Нур-Султан в условиях ЧП.

Объекты стратегического значения

В аэропорту Нурсултана Назарбаева установлены блокпосты, дежурят солдаты, подвезена тяжелая бронетехника. На внутренние рейсы пассажиров допускают только после досмотра, на входе установлен металлоискатель.









"Уже час стою, хорошо, что заранее приехал. Один металлоискатель на все входы, посмотрите на толпу – про коронавирус забыли уже", - сообщил один из пассажиров.

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В международном терминале тоже очереди, но рейсы, по словам сотрудников аэропорта, не задерживают.





Больницы работают в штатном режиме. По словам заведующей детской поликлиники, режим ЧП не повлиял на деятельность медорганизаций. Некоторые отделения закрыты на карантин из-за коронавируса.





На вокзале "Нурлы Жол" дополнительные меры безопасности не вводились. Единственные изменения – это длинные очереди за билетами, так как электронные сервисы недоступны.





Возле резиденции Президента Акорда установлены несколько линий обороны – заграждения из автобусов, солдаты со щитами и бронетехника. Также перекрыты арки Дома министерств и пешеходные мосты через улицу Мангилик ел.















Торговые центры и магазины

MEGA Silk Way, как и остальные ТРЦ, сегодня не работает. Помимо таблички на дверях, сотрудники торгового центра укрепили вход со стороны ЭКСПО досками. Покупатели все равно подходят к двери в надежде, что их, возможно, впустят, а также фотографируются возле елки.









Найти работающий банкомат в Нур-Султане – это уже подвиг. Но найти банкомат и выстоять в очереди, чтобы снять деньги, – куда сложнее. Многие горожане часами стоят возле банкоматов, а потом узнают, что деньги в них закончились.

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Астанчане активно закупаются продуктами в супермаркетах и крытых рынках. Правда, рассчитываться там можно было только наличными деньгами.









Общественный транспорт работает без перебоев и курсирует по всему городу.







