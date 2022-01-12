Как несут службу военные ОДКБ в Казахстане. Фоторепортаж

Несколько дней назад в страну прибыли силы стран-членов ОДКБ. Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев, солдаты ОДКБ должны охранять стратегические объекты, пока казахстанские военные ведут контртеррористическую операцию. Как несут службу в Алматы и Алматинской области подразделения ОДКБ, в фоторепортаже BaigeNews.kz при поддержке Министерства обороны РК.

Случившееся в Казахстане Президент квалифицировал как угрозу терроризма и акт агрессии. События в в стране приобрели критический характер. Алматы и девять областных центров оказались в руках бандитов. 6 января В Казахстане объявили о начале контеррористической операции. И обратились за помощью к странам ОДКБ, что оказалось своевременным. В страну прибыли 2030 человек и 250 единиц техники. Своих военных прислали Армения, Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан.









"Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции. Это дало нам возможность направить дополнительные силы в Алматы и отбить город от террористов, - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании ОДКБ 10 января.









По его словам, силы ОДКБ реализуют функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов. Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.









"Миротворцы ОДКБ отвечают за прикрытие и охрану государственных объектов", - сказал экс-заместитель руководителя АП Даурен Абаев.

Это в первый раз, когда переброску сил ОДКБ страны-участники применили на практике. Касым-Жомарт считает, что это показало эффективность и реальную работу организации.









"Это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств. Фактически произошедшие события стали переломным этапом в развитии организации, которая обрела новые качества как сильный международный институт. Угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для всего пространства коллективной безопасности, поэтому нам важно и далее укреплять мощный потенциал ОДКБ, и Казахстан внесет свой вклад в это дело", - говорил Президент.









По мнению Владимира Путина, в условиях беспорядков в Казахстане совместные действия ОДКБ и казахстанского руководства рассматриваются исключительно как своевременная и абсолютно легитимная акция. Он заверил, что подразделения ОДКБ находятся в Казахстане на основании официального запроса руководства республики и в полном соответствии со статьей 4 основополагающего Договора о коллективной безопасности от 1992 года.





"Она предусматривает, что в случае совершения агрессии против любого из государств-участников все остальные государства по его просьбе незамедлительно предоставят ему необходимую поддержку и помощь, включая военную. А мы наблюдаем именно агрессию международного терроризма. В состав контингента ОДКБ вошли наиболее подготовленные подразделения воздушно-десантных войск России. Все они имеют реальный боевой опыт. Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим развивать сценарий так называемых цветных революций", - сказал Президент России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что совместные усилия подействовали отрезвляюще на деструктивные элементы и показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал организации.

"Нам, исходя из этого нашего урока, нужно совершенствовать и управляемость ОДКБ, и те силы, что мы готовы задействовать. Необходимо укреплять ОДКБ и совершенствовать все ее компоненты, и прежде всего миротворческий потенциал", - сказал Президент Белоруссии.

Но еще 7 января Касым-Жомарт Токаев отмечал, что исходя из основных положений уставных документов ОДКБ, Казахстан обратился к главам государств-участников с просьбой ввести объединенный миротворческий контингент для оказания содействия в наведении конституционного порядка. Этот контингент прибыл в страну на краткосрочный период времени для реализации функций прикрытия и обеспечения

Уже 11 января на пленарном заседании Мажилиса он заявил, что в Казахстане пройдена острая фаза контртеррористической операции. И скоро начнется вывод войск ОДКБ.

"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывоз объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней", - сказал Глава государства.



Контингенты коллективных миротворческих сил дислоцированы в Нур-Султане, Алматы и Алматинской области. Командный пункт развернут на базе военного института сухопутных войск в Алматы.