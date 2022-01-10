"Необходимо укреплять ОДКБ и совершенствовать все ее компоненты" - Лукашенко

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Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что нужно совершенствовать и управляемость ОДКБ, и те силы, что страны готовы задействовать, передает BaigeNews.kz .

"На границах Казахстана, и это показали события, скопилось немало международных террористов. Для того, чтобы преодолеть эти негативные тенденции в наших постсоветских республиках, в данном случае - в Казахстане, невозможно эту проблему решить только в рамках одной, пусть даже гигантской по территории страны", - заявил глава Белоруссии.

Он отметил, что основной косяк протестующих в Казахстане составляют профессиональные боевики-террористы

"Это очень опасная тенденция: кто их организовывал и руководил, в этом надо разобраться. Уверен, что организаторы и руководители событий глубоко спрятаны, но абсолютно убежден, что, как и в Белоруссии и других странах, мы придем в ту же точку. Отмечу, своевременность и оперативность нашего решения о вводе в Казахстан коллективных миротворческих сил ОДКБ", - добавил Лукашенко.

Он уверен, что совместные усилия подействовали отрезвляюще на деструктивные элементы и показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал организации.