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  • "Необходимо укреплять ОДКБ и совершенствовать все ее компоненты" - Лукашенко
"Необходимо укреплять ОДКБ и совершенствовать все ее компоненты" - Лукашенко | BaigeNews.kz 10 января, 14:33
3380
Фото: РИА Новости

"Необходимо укреплять ОДКБ и совершенствовать все ее компоненты" - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что нужно совершенствовать и управляемость ОДКБ, и те силы, что страны готовы задействовать, передает BaigeNews.kz.

"На границах Казахстана, и это показали события, скопилось немало международных террористов. Для того, чтобы преодолеть эти негативные тенденции в наших постсоветских республиках, в данном случае - в Казахстане, невозможно эту проблему решить только в рамках одной, пусть даже гигантской по территории страны", - заявил глава Белоруссии.

Он отметил, что основной косяк протестующих в Казахстане составляют профессиональные боевики-террористы

"Это очень опасная тенденция: кто их организовывал и руководил, в этом надо разобраться. Уверен, что организаторы и руководители событий глубоко спрятаны, но абсолютно убежден, что, как и в Белоруссии и других странах, мы придем в ту же точку. Отмечу, своевременность и оперативность нашего решения о вводе в Казахстан коллективных миротворческих сил ОДКБ", - добавил Лукашенко.

Он уверен, что совместные усилия подействовали отрезвляюще на деструктивные элементы и показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал организации.

"Нам, исходя из этого нашего урока, нужно совершенствовать и управляемость ОДКБ, и те силы, что мы готовы задействовать. Необходимо укреплять ОДКБ и совершенствовать все ее компоненты, и прежде всего миротворческий потенциал", - добавил президент Белоруссии.

#ОДКБ #протесты в Казахстане #беспорядки в Алматы #режим ЧП в Казахстане
10 января, 14:33
3380
Артём Волков Журналист

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