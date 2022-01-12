Как Кызылорда возвращается к жизни после беспорядков. Фоторепортаж

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72 подозреваемых​ водворены в изоляторы временного содержания, а ущерб оценивается в шесть миллиардов тенге.

Блокпосты, военная техника, спецназовцы с автоматами, патрульные машины с мигалками и сиренами. Сегодня только это напоминает жителям о минувших событиях 5 января в Кызылординской области. Сейчас в регионе ситуация стабилизировалась. Здесь начаты восстановительные работы после массовых беспорядков. В основном от рук мародеров пострадали государственные учреждения. Митингующие атаковали областной и городской акиматы. По предварительным данным, мародеры нанесли ущерб экономике региона в размере шести миллиардов тенге. Корреспондент BaiɡeNews.kz прошлась по улицам города и своими глазами увидела последствия митинга.





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Напомним, протесты в Кызылорде начались 4 января. Десятки людей стали собираться перед торговым центром города. На тот момент конкретных требований митингующие не предъявляли. Разогнать собравшихся пытались представители местной власти, однако этого им не удалось. К жителям также вышла аким области Гульшара Абдыкаликова, но никто слушать ее не стал. На следующий день начались массовые беспорядки.

"Нам было очень страшно. 5 января мы работали только в первой половине дня, потом всех сотрудников отправили домой. Слышались выстрелы, у нас была паника. Мы стали звонить родным и близким. Беспокоились за них", - говорит житель города Балабай Ыбырай.

На данный момент на въезде в город установлены блокпосты. Военнослужащие и полицейские проверяют каждую машину. Задействованы военная техника и кинологи.





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В основном в Кызылординской области от погромов пострадали около 10 зданий государственных учреждений и сожжены более 30 машин. Очень сильно пострадало здание областного суда на центральной площади города. Зайти внутрь стратегического объекта невозможно. Некоторые окна заклеены клеенкой, а двери заблокированы. На данный момент сотрудники вынуждены работать в других гособъектах.





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"Сейчас проводятся восстановительные работы. Во время погромов были вынесены телевизоры и компьютеры. Пропала много дорогой​ электронной техники. Нужно отметить, что из-за пожара важная документация областного суда не пострадала. В ближайшее время начнется капитальный ремонт здания", - сообщила пресс-секретарь Кызылординского областного суда Ардак Смаганбетова.

На другое здание были вынуждены переехать и сотрудникам областного филиала партии Nur Otan. Сейчас здесь проводятся восстановительные работы. С помощью спецтехники выносятся мусор, трудятся коммунальные работники.





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В результате погромов пострадали и представители малого и среднего бизнеса области. По данным палаты предпринимателей региона 26 бизнес-объектов подверглись нападению со стороны мародеров. Их общий ущерб составляет более 400 миллионов тенге. Участники массовых беспорядков напали в один из ювелирных магазинов города. Они с помощью специального инструмента открыли двери бутиков и вынесли ценные украшения. По словам охранника торгового центра, он не смог остановить грабителей.

"Их было несколько человек. В основном они грабили первый этаж торгового центра. Разбивали стекла на дверях бутиков, забрали золотые украшения. На тот момент товара много не было. Особо ценные изделия владельцы забрали с собой. Сейчас потихоньку отходим от шока", - говорит кызылординец Бекбол Сеилхан.

На данный момент в Кызылорде ситуация стабилизировалась. Вышли на линии общественные транспорты. Работают рынки, крупные маркеты и кафе-рестораны. В целях обеспечения безопасности на территории области установлены 28 блокпостов. Продолжается контртеррористическая операция по задержанию экстремистов.





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"В регионе создана следственно-оперативная группа. На сегодняшний день в органы внутренних дел доставлено 515 человек, действиям каждого из них будет дана правовая оценка. 72 подозреваемых водворены в ИВС. В ходе массовых беспорядков пострадали десятки полицейских, погибших среди них нет. К сожалению, в ходе столкновения был убит солдат воинской части 55/47 области. Подозреваемый в убийстве задержан, он 31-летний житель Кызылорды", - сообщили в пресс-службе ДП Кызылординской области.





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