Как должны проходить выпускные в Казахстане, рассказали в Минобразования

Фото: Арман Мухатов

Более 170 тысяч выпускников попрощаются со школьной скамьёй в 2022 году. Последний звонок прозвучит 25 мая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство образования и науки РК.

Поэтому МОН РК подготовило рекомендации по проведению выпускных мероприятий "ТҮЛЕК-2022 — Жаңа Қазақстанның ертеңі".

"Последний звонок — это волнительное и важное мероприятие, во время которого педагоги и школьники подводят итоги учебного года, отмечают достижения учащихся. В этом году эпидситуация позволяет провести мероприятие по случаю прощания со школой. Однако оно в обязательном порядке должно проводиться в стенах школы. Организации образования получили все необходимые рекомендации и инструкции. Последний звонок в 2022 году прозвенит более чем для 3,5 миллиона школьников страны. 8139 выпускников в этом году претендуют на знак "Алтын белгі". Хочу добавить, что ежегодно в канун 1 сентября или 25 мая в обществе возникает вопрос, можно ли дарить цветы учителю и не считается ли это нарушением закона. Наша позиция — можно. Это ведь добрая традиция", — отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова.

Последний звонок в школах республики планируют провести в единое время. В нём могут принять участие педагогический коллектив школы, выпускники, родители выпускников, ветераны педагогического труда, члены попечительских советов, представители шефствующих организаций, Министерства образования и науки и управлений образования областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, отделов образования, заинтересованных государственных органов и другие.

Выпускной проводит сама организация образования своими силами. Не допускается:

– привлечение аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату;

– организация праздничных столов;

– проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей напрокат;

– сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам;

– организация выпускных мероприятий в увеселительных заведениях.

Напомним, последний звонок во всех школах Казахстана пройдет 25 мая 2022 года. Торжественное вручение аттестатов — 16-17 июня 2022 года.