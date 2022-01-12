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Как будут повышать доходы казахстанцев, рассказали в Правительстве | BaigeNews.kz вчера, 08:57
1411

Как будут повышать доходы казахстанцев, рассказали в Правительстве

С присяги новых министров началось первое заседание обновленного состава Правительства, передает BaigeNews.kz.

На повестке дня меры по реализации поручений Президента Казахстана, данных в ходе выступления в Мажилисе 11 января 2022 года.

Первым выступил министр национальной экономики Алибек Куантыров, доложив о реализации программы повышения доходов населения.

"Для формирования программы предлагается проработка с госорганами вопросов, охватывающих меры сдерживания инфляции, обеспечения занятости, повышения уровня оплаты труда отдельных категорий граждан и другие мероприятия", - сказал Куантыров.


В рамках реализации закона по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности, полностью пересмотрят весь массив государственного регулирования.


"По укреплению доходной части бюджета: во-первых, предусмотрено получение дополнительных поступлений от горнорудного сектора. Предлагается установление механизма расчета дополнительного размера НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых - прим.ред.) по всем твердым полезным ископаемым с привязкой к конъюнктуре цен. Во-вторых, изъятие части маржи у цепочки производителей и поставщиков нефтепродуктов", - сообщил глава МНЭ.

Также Миннацэкономики в феврале 2022 года планирует принять Концепцию инвестиционной политики до 2025 года. В ее рамках политику привлечения инвестиций пересмотрят с учетом требований ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление - прим.ред.), глобального энергетического и технологического перехода.

Кроме этого, МНЭ прорабатывает следующие предложения:

  • первое: аналогично механизму передачи поступлений КПН от МСБ, с 2023 года планируется передача отдельных видов налоговых поступлений на местный уровень.

  • второе: предлагается минимизировать встречные финансовые потоки между центром и регионом.

"Для реализации предлагаемых мер будет подготовлен пакет поправок в бюджетное законодательство. В настоящее время данные подходы прорабатываются с центральными и местными исполнительными государственными органами, а также организациями. Предложения по остальным поручениям Главы государства будут тщательно проработаны и дополнительно представлены в ближайшее время", - заключил Куантыров.


#Правительство РК #экономика Казахстана #Министерство национальной экономики РК #доходы населения
вчера, 08:57
1411
Дархан Нурумбетова Журналист

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