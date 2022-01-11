О чем говорил Токаев. Главное

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Редакция BaigeNews.kz собрала основные тезисы выступления Президента Казахстана на заседании Мажилиса Парламента РК.

"Потеряв Алматы, мы потеряли бы столицу, а затем всю страну"



"Организаторам атаки оставалось найти только повод, который появился бы в любом случае. В качестве инструмента было использовано недовольство населения из-за роста цен на автогаз".

"Называя вещи своими именами, я уже заявил это на саммите ОДКБ, против нашей страны была развязана террористическая война. Над подготовкой захвата власти работали профессионалы".

"Мы могли полностью утратить контроль над Алматы, который просто был отдан на растерзании террористам. Потеряв Алматы, мы потеряли бы столицу, а затем всю страну. В этом суть событий трагических январских дней".

Президент еще раз отметил цель миротворческих сил ОДКБ. Через два дня их миссия в Казахстане завершится.

"Острая фаза контртеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней", - сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев поручил найти и наказать всех боевиков и их подсобников.

"Руководители ДКНБ не вступая в бой, покидали служебные здания"

"Увеличить оплату труда сотрудникам спецподразделений всех силовых органов"

"Некоторые безынициативные чиновники могут просиживать штаны годами в своих кабинетах"

"Сегодня, когда эти черные дни уже позади, хочу отметить мужество бойцов спецподразделений МВД в отражении террористический агрессии. Например, в Алматы небольшая группа полицейских две ночи подряд отбивала от атаки бандитов здание департамента полиции. В критической ситуации достойно проявили себя и военнослужащие Минобороны, и службы государственной охраны. Однако не все проявили верность своему долгу. В ряде городов руководители департамента КНБ, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебные здания - оставив там оружие и секретную документацию", - заявил Президент.По словам Президента, Комитет национальной безопасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе. Не разглядел критической угрозы национальной безопасности."Критически важно разобраться с теми, кто стоит за террористическими атаками. Другой, крайне важный момент - почему государство проспало наличие спящих ячеек боевиков и деятельность командного пункта? Почему на территории нашей страны оказалось так много нелегального оружия и спецсредств? Почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации объектов терроризма? Специальная следственно-оперативная группа должна качественно и в полном объеме выполнить свою работу, раскрыть все причины и детали трагедии", - отметил Президент.В связи с этим назрела необходимость кардинальной реорганизации всей системы обеспечения национальной безопасности.Напомним, 8 января стало известно о задержании бывшего председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова по подозрению в государственной измене.Правительству Казахстана предстоит перестроить работу Вооруженных Сил, правоохранительных структур, органов национальной безопасности, внешней разведки."Нужно быть готовыми противостоять тотальным террористическим атакам. Командованию силовых структур незамедлительно приступить к отработке боевых навыков, оснащению эффективными средствами защиты и нападения. Укрепить количественно и качественно Нацгвардию, увеличить численность подразделений специального назначения МВД и Нацгвардии, повысить уровень боеготовности. Полностью перестроить деятельность сообщества включая, внешнюю, военную, криминальную и финансовую разведку, - поручил Токаев.Также глава государства поручил увеличить оплату труда сотрудникам спецподразделений всех силовых органов, повысить правовую защищенность полицейских, ужесточить ответственность за нападения на представителей власти и неподчинение законным требованиям. Вместе с тем, будет повышен уровень ответственности руководителей силовых структур.Необходимо реализовать комплекс системных мер по противодействию религиозному экстремизму, ни в коем случае не допустить его сращивание с криминалом, особенно в учреждениях уголовно-исправительной системы.Семьям погибших в ходе массовых беспорядков силовиков и мирных жителей будет оказана помощь, вопрос находится на личном контроле Президента. Также будет оказана финансовая помощь предпринимателям, чье имущество пострадало от рук мародеров.Отдельно Глава государства остановился на наведении порядка в миграционной политике, поручил усилить контроль за оборотом оружия."Следует признать, что произошедшие трагические события вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной, а точнее провальной деятельностью всех госорганов. Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от реалий и потребности граждан. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросов. Обострилась проблема неравенства. Она усугубляется из года в год, хотя средние показатели доходов вроде бы растут, по крайней мере, на бумаге. Однако за приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. Многие насущные проблемы горожан не решены", - заявил Глава государства.

Президент также сказал о комплексном реформировании системы государственного управления.

"Необходимо признать невысокий кадровый потенциал, формализм, коррупцию, большую текучесть кадров. Поэтому сохраняется низкий уровень доверия общества к институтам государственной власти. Следует усовершенствовать систему отбора кадров на государственную службу, убрать излишние препоны и барьеры для поступления. Следует также упростить порядок "выхода" из государственной службы. Некоторые безынициативные чиновники могут просиживать штаны годами в своих кабинетах. Они не дают расти молодым и перспективным ребятам, снижают эффективность госаппарата. Поручаю Правительству и Агентству по делам госслужбы разработать и внедрить соответствующие механизмы", - сказал Токаев.

Кроме этого, по поручению Президента члены правительства должны регулярно выезжать в регионы, а акимы регионов обязаны проводить постоянные встречи с жителями каждого населенного пункта.



"Финансово-олигархические группы снизили конкурентоспособность страны"

"Друзьям - все, остальным - по закону: БРК превратился в личный банк для избранных"

"В связи с этим, в случае выявления подозреваемых в картельном сговоре, я поручу снять мораторий на проверку участников государственных закупок", - сказал Токаев.

"Если нет возможности реформировать "Самрук-Казына", то его не должно быть в нашей экономике"

"Прекратить утилизационный сбор и распоряжение утилизационным сбором "Оператором РОП"

"Проект ЛРТ - проект с сильным запахом коррупции"

"Решить вопрос продовольственной безопасности в ближайшие три года"

"Увеличить налоги в горнорудном секторе, изымать маржу у производителей бензина"

"Считаю, необходимым изымать часть этой маржи в пользу бюджета посредством акцизов. Правительство должно провести соответствующие расчеты. При этом нельзя допустить роста цен", - отметил Глава государства.

Страна теряет десятки миллиардов тенге налогов из-за "неприкасаемых" на таможне

"Объявить пятилетний мораторий на повышение зарплат членов Правительства, депутатов и акимов регионов"

"Начался вывод капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж"

Обеспечение благополучия и качества жизни главная задача государства. Эти слова следует перевести в плоскость реальных дел."Доходы всех групп населения должны расти по мере роста экономики. Это аксиома, которая в нашем случае не работает. Созданная в стране социально-экономическая система показала достаточную эффективность в обеспечении общего роста национального дохода, но при этом является не эффективной в его распределении. Вы это хорошо понимаете и знаете. Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы. Сложившиеся олигополии серьезно ограничили развитие свободного рынка и снизили конкурентоспособность страны", - отметил Токаев.Много справедливых вопросов вызывает эффективность и доступность мер государственной поддержки. Сложившаяся система ориентирована главным образом на обслуживании крупных структур по принципу: "друзьям - все, остальным - по закону". По сути, данная система еще больше усиливает олигополию в экономике. Большие предприятия пользуются особыми привилегиями, подавляя конкуренцию и препятствуя проведению реформ. Например " Банк развития Казахстана " превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы.. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов. На эти проекты отвлекаются ресурсы государства, которые могли бы быть использованы на развитие именно МСБ", - сказал Токаев.Правительству было поручено перестроить деятельность БРК, сделать прозрачными меры господдержки и уделить особое внимание развитию МСБ.Глава государства отметил, что в прошлом году поручал решить проблему с картельным сговором на фармацевтическом рынке в сфере госзакупок в квазигоссекторе, однако некоторые лица, пользуясь лазейками в законодательстве, пытаются замять дело.Президент напомнил, что в стране на полгода заморожены цены на сжиженный газ, а уполномоченные органы работают над предложениями по реформированию отрасли. В случае, если эта работа не будет проведена, регулирование цен государством продолжится.Президент Казахстана поставил под сомнение эффективность госфонда "Самрук-Казына"."Актив этого фонда составляет. Кроме того, деятельность этого фонда напрямую влияет на развитие экономики. Инфраструктурные компании фонда - KEGOC, Qazaq Gaz, КТЖ - определяют эффективность всех секторов экономики. В этой связи возникает вопрос: выполняет ли фонд свои обязательства - умножает ли национальные богатства? Чем занимаются сотрудники, получающие большие зарплаты, совет директоров? Есть ли польза от привлечения консалтинговых компаний с дорогостоящими услугами и иностранных специалистов?", - задался вопросом Президент.Правительству было поручено разработать предложения по реформе квазигосударственного сектора."Если нет возможности реформировать фонд, тогда его не должно быть в нашей экономике, - заявил Токаев.Он отметил, что Казахстан до сих пор импортирует готовые изделия из меди и алюминия для машиностроения. По итогам 2022 года импорт только для нефтяной и горнодобывающей промышленности превысил четыре миллиарда долларов. Правительство должно провести глубокий анализ сферы индустриальной промышленности."У предпринимателей, и в целом в обществе, множество вопросов вызывает деятельность компании, которая называется "Оператор РОП". Дошло до того, что было организовано некое общественное движение против этой частной компании. Я поручаю Правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжению утилизационным сбором "Оператор РОП".", - сказал Президент.Что касается самих сборов, то следует пересмотреть их ставки. Функции государства по утилизации, поддержке автомобильной промышленности и сельхоз машиностроения никто не отменял."Нужно конструктивно обсудить данный вопрос с бизнесом и общественностью. Следует рассмотреть вопрос предоставления покупателям отечественных автомобилей и сельхозтехники ваучеров за счет утилизационного сбора. Проработать и иные другие общественно-полезные способы использования его средств", - поручил Токаев.Касым-Жомарт Токаев поручил пригласить отечественных и зарубежных архитекторов и урбанистов, которые определят возможные варианты использования данного проекта."Еще один вопрос, который сильно волнует, если не сказать раздражает нашу общественность, и особенно жителей столицы. Это строительство ЛРТ. Из обычного инфраструктурного проекта он превратился в серьезную проблему, которая вредит репутации страны. Уже затрачены огромные средства, привлечены займы, приняты объемные контрактные обязательства перед зарубежными партнерами. Проект изначально был ошибочным, это надо признать. Причем, проект с сильным запахом коррупции. Теперь нужно принять оптимальное решение. Потому что простой снос означает потерю времени и денег", - сказал Токаев."Особое внимание следует уделить сельскому хозяйству. В последний год в стране была засуха. По сравнению с прошлым годом объем собранного зерна уменьшился на 4 миллиона тонн. Это сказалось на обеспечении сырьем и кормами. По прогнозам, в этом году ситуация может быть сложной", - отметил Глава государства.Правительство должно держать под строгим контролем вопросы обеспечения семенами, кормами, удобрениями и посевной кампании."Часто поднимается вопрос о предоставлении субсидий на постоянной основе. Ранее я давал поручение о необходимости пересмотра подходов субсидирования. Эта работа должна быть выполнена в кратчайшие сроки. Мы должны упростить получение субсидии, обеспечить ее доступность и прозрачность. Важно не допустить повторения недавних нарушений закона. В ближайшие три года необходимо кардинально решить вопрос продовольственной безопасности. Особое внимание обращаю на то, что это основной приоритет, стоящий перед Правительством и акимами. Никакие меры не помогут сдержать инфляцию, если на рынке не будет изобилия продовольственных товаров", - сказал Президент."Для обеспечения макроэкономической стабильности необходимы дополнительные источники доходов бюджета. На фоне высоких цен на сырье, доходы предприятий горнорудного сектора выросли. Мы это знаем. Поручаю Правительству проработать вопрос дополнительных поступлений в бюджет. Взамен можно предоставить широкие льготы для разведки и освоения новых месторождений. Я веду речь о крупных горнорудных компаниях и других крупных компаниях", - сказал Токаев.Глава государства отметил, что в условиях благоприятной конъюнктуры рынка производители бензина и различные посредники получают дополнительные прибыли."Значительный потенциал повышения дохода бюджета кроится в наведении порядка на таможне. Особенно на границе с Китаем. Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигают миллиардов долларов. Существуют некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет", - заявил Президент.Он поручил Генеральной прокуратуре совместно с Министерством финансов, Агентству по финансовому мониторингу и другими заинтересованными органами провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной границе."Говоря о доходах в бюджет нельзя не отметить и некоторые статьи расходов. Отмечу заработные платы членов Правительства и депутатов, и, конечно же, акимов. В конце прошлого года этот вопрос активно обсуждался в обществе. Я считаю, что заработные платы у упомянутой категории госслужащих вполне достаточные. Поэтому, считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов Правительства, акимов регионов и депутатов. Я понимаю, что это не очень хорошая новость для депутатов Мажилиса, но думаю, что вы эту новость воспримете с пониманием", - сказал Токаев.Президент добавил, что административным госслужащим и бюджетникам зарплату будут повышать по мере роста возможностей бюджета.

"Отдельно заострю внимание на следующем вопросе. В связи с введением чрезвычайного положения высок риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. Мы уже зафиксировали движение на счетах отдельных лиц. Поэтому поручаю Национальному банку совместно с Агентствами по финансовому мониторингу и регулированию финрынков обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны", - поручил Президент.

"Регионы-доноры заслуживают большего внимания при распределении бюджета"



Президент отметил, что регионы Казахстана развиваются неравномерно. Диспропорции создают предпосылки для социального дискомфорта, роста миграционных настроений. Последние события показали острую проблему с занятостью в западных и южных регионах. Там высока рождаемость, а экономика не поспевает с созданием рабочих мест.

"Не секрет, что зачастую уровень поддержки региона зависит от "веса" конкретного акима, а не от реальных потребностей жителей. Это ведет к диспропорциям в развитии и недовольству граждан. Многие из них, особенно жители сырьевых регионов, считают, что их области заслуживают большего внимания при распределении бюджетных ресурсов. Данные области, являясь донорами бюджета, отстают по многим параметрам социально-экономического развития", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что подходы нужно менять постепенно. Назрела основательная реформа межбюджетных отношений. Правительству поручено подготовить пакет законодательных изменений.

Отдельно Глава государства остановился на повышении доходов населения. Правительству предстоит выявить реальное количество граждан, нуждающихся в трудоустройстве, а также совместно с НПП "Атамекен" в двухмесячный срок принять программу по повышению доходов населения и обеспечить своевременное принятие Социального кодекса. Особое внимание следует уделить снижению безработицы, особенно молодежной. Некоторые из них в поисках дохода могут переступить закон.

"Поручаю Правительству рассмотреть возможность увеличения продолжительности участия и размера оплаты труда по проектам "Молодежная практика" и "Первое рабочее место". Важно создавать условия для реализации деловых инициатив молодежи и уязвимых категорий населения. Правительству поручается проработать возможность увеличения соответствующего гранта в два раза до 400 МРП", - сказал Токаев.

Безусловным приоритетом является повышение доступа к качественному образованию. В связи с этим, по поручению Президента к 2025 году в Казахстане откроют не менее 5 филиалов авторитетных зарубежных университетов.



"Пришло время отдать должное народу Казахстана"

Президент отметил, что более 50 процентов расходов республиканского бюджета – расходы социального характера. Но этого недостаточно, считает глава государства. В ходе своего выступления он поручил создать общественный социальный Фонд "Қазақстан халқына", который будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки.

"Например, помощью детям с редкими заболеваниями. Ведь для большинства семей расходы на лечение попросту неподъемны. Будем строить спортивные объекты для детей в городах, районах, поселках, селах. Окажем содействие способным детям. Поддержим культуру. Поможем Алматы оправиться от страшной трагедии. Из средств этого Фонда мы поддержим семьи погибших полицейских и военнослужащих. И это лишь отдельные примеры", - отметил Токаев.

Он подчеркнул, что это не фонд Президента, Правительства или какого-либо другого государственного органа. Средства будут распределяться наблюдательным советом при полной прозрачности его деятельности, подотчетности и подконтрольности.

Финансирование Фонда будет осуществляться из частных и государственных источников. Планируется привлечь помощь международных благотворительных организаций. В данный фонд будут направлены обязательные отчисления оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов.

"Конечно, мы ожидаем значительные и регулярные, я подчеркиваю, регулярные отчисления в Фонд со стороны крупного бизнеса. Благодаря Первому Президенту – Елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Поэтому Правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в Фонд. Кроме того, ожидаю активного участия и от тех лиц, которые, фактически обладая огромными средствами, находятся в тени", - заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев также сообщил, что в своем очередном Послании в сентябре представит новый пакет политических реформ, который будет подготовлен на основе широкого и конструктивного диалога с гражданским обществом и экспертами.







Полное видео выступления президента можно посмотреть здесь.













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