Изменить механизм платы за поливную воду могут в Казахстане

Премьер-министр РК Алихан Смаилов высказался о возможном дефиците водных ресурсов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz
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Он отметил, что эффективное прохождение вегетационного периода является основой урожайности сезона и в целом продовольственной безопасности страны.
"Следует отметить, что семь из восьми водохозяйственных бассейнов Казахстана являются трансграничными. Почти половина стока рек поступают к нам из сопредельных стран. Эксперты прогнозируют, что водопотребление Казахстана к 2040 году вырастет на 56%. Дефицит водных ресурсов может достигнуть 12 кубических метров в год", — сказал Смаилов на заседании правительства.
К тому же, по его словам, наблюдается продолжающийся цикл маловодия в бассейнах рек Казахстана, а это значит, что риски нехватки водных ресурсов в южных регионах страны повышаются.
В этой связи самым актуальным вопросом является эффективное использование воды, отметил премьер.
"Из забираемого для сельского хозяйства объёма воды до полей доходит лишь 60%. Остальной объём воды теряется из-за неудовлетворительного состояния инфраструктуры. Требуется ремонт каналов, водохранилищ и внедрение автоматизированного управления водными ресурсами. Акиматы должны держать на особом контроле данный вопрос и обеспечить своевременную реализацию дорожных карт по цифровизации и автоматизации водохозяйственных объектов. Важно стимулировать собственников каналов и водохранилищ при чётком исполнении своих обязательств мерами господдержки на ремонт и совершенствование управления водными ресурсами. Также необходимо рационально распределять поливную воду. Акиматы должны на постоянной основе проводить разъяснительную работу среди фермеров на предмет сокращения площадей влагоемких культур. Важно обеспечить бережное водопотребление, в том числе путем пересмотра тарифообразования на поливную воду", — сказал Смаилов.
Премьер поручил министерствам экологии, иностранных дел совместно с заинтересованными госорганами выработать чёткую позицию по водной дипломатии и обеспечить её продвижение в рамках действующих межправительственных комиссий с учётом интересов Казахстана.
"Министерству сельского хозяйства совместно с заинтересованными госорганами проработать вопрос дифференцирования субсидий по возмещению услуг подачи воды в зависимости от способов полива. Министерству национальной экономики совместно с министерствами сельского хозяйства и экологии проработать вопрос введения платы за объём использованной поливной воды, а не за водопользование на один гектар поливных земель. Это послужит повышению рационального использования воды", — отметил глава правительства.