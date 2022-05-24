Изменить механизм платы за поливную воду могут в Казахстане

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"Следует отметить, что семь из восьми водохозяйственных бассейнов Казахстана являются трансграничными. Почти половина стока рек поступают к нам из сопредельных стран. Эксперты прогнозируют, что водопотребление Казахстана к 2040 году вырастет на 56%. Дефицит водных ресурсов может достигнуть 12 кубических метров в год", — сказал Смаилов на заседании правительства.