Гвардейцы и велосипедист спасли девушку от прыжка с моста в Нур-Султане

Фото: polisia.kz

Столичные гвардейцы и велосипедист спасли девушку от прыжка с моста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что 2 июня около 12:15 часов военнослужащие воинской части 5573 Национальной гвардии Ерзат Нургалиев, Шон Кабдулрафик и Фархад Апбазов заметили девушку на мосту по улице Сарайшык. Она стояла за его перилами и пыталась спрыгнуть в реку.

"Рядовой Ерзат Нургалиев, сориентировавшись по ситуации, отвлёк девушку свистком и привлёк внимание проезжавшего велосипедиста. Мужчина, поняв, что происходит, обхватил девушку руками. В это время гвардейцы поднялись на мост и помогли удержать девушку. Оперативно прибывший начальник патрульной группы Темирлан Рыстемир, поговорив с ней, успокоил астанчанку. И уже через пару минут они помогли ей перебраться на внутреннюю часть моста, тем самым предотвратив попытку девушки спрыгнуть", — говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции и карету скорой помощи, которая оказала девушке первую медицинскую помощь. Как выяснилось позднее, причиной поступка 31-летней астанчанки стала ссора с молодым человеком. К слову, пока девушке оказывали медпомощь, помогавший гвардейцам велосипедист "скромно уехал и остался неизвестным".