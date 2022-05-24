690 миллиардов тенге рассчитывает получить от утильсбора в 2022 году Минэкологии РК

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев заявил, что в этом году общая сумма уплаты от утилизационного сбора составит примерно 690 миллиардов тенге, передает BaigeNews.kz.

"Из всей суммы, получаемой по утильплатежам, около 12 миллиардов уходит на сбор, транспортировку, переработку твердо-бытовых отходов и автокомпаниям. Я еще раз хочу сказать, что АО "Жасыл даму" работает на основании своей инвестполитики. В случае, если будут проекты, которые будут направлены на переработку, допустим, они могут вносить изменения в инвестполитику", — сказал Сериккали Брекешев журналистам после заседания Правительства.

По прогнозным показателям, как заявил министр, в текущем году общая сумма от утильсбора составит 690 миллиардов тенге. Отметим, что АО "Жасыл Даму", который входит в структуру Минэкологии, определен новым оператором по утильсбору в Казахстане.

Также министру задали вопрос по поводу обращений казахстанцев по отмене утильсбора.

"Мы планировали полностью пересмотреть всю инвестполитику "Жасыл даму". Мы готовы эти предложения рассматривать. Если будут конкретные предложения, готовы садиться за стол переговоров и разговаривать. Должно же быть какое-то обоснование этого предложения. У нас есть свои аргументы", — считает Брекешев.

Он также объяснил, что на вопросы по ставкам утильсбора может ответить МИИР РК.