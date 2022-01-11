Германия требует от Telegram создать представительство

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Сейчас власти Германии посылают свои запросы в Объединённые Арабские Эмираты.

Министр юстиции Германии призвал Telegram назначить представителя в стране, передает BaigeNews.kz со ссылкой на газету Bild.

Издание сообщает, что сейчас запросы приходится отправлять в ОАЭ, но компания на них не отвечает. Как рассказал в интервью газете Bild министр юстиции Германии Марко Бушман, представитель популярного мессенджера нужен для юридических запросов. Если компания не исполнит требование, то может получить "миллионные" штрафы.

Сейчас же власти Германии посылают запросы в Объединённые Арабские Эмираты, где находится штаб-квартира Telegram. Но, по их словам, письма вообще не доходят до адресата.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер в декабре заявила, что у Telegram должен быть официальный представитель в стране, чтобы ужесточить регулирование мессенджера.