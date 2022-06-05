Филиппинский вулкан выбросил пепел на высоту более километра

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Вулканической пылью накрыло улицы ближайших городов.
Извержению предшествовала серия землетрясений. Национальный институт вулканологии и сейсмологии зафиксировал за последние сутки десятки подземных толчков в районе вулкана Булусан. И к этому часу их интенсивность не спадает. Специалисты прогнозируют рост активности филиппинского исполина.
Пока эвакуация населения не проводилась, власти страны посоветовали жителям оставаться дома и закрыть все окна.
Сам вулкан относится к национальному достоянию острова. А парк, который окружает гору, является местной достопримечательностью.
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