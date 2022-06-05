Филиппинский вулкан выбросил пепел на высоту более километра

На Филиппинах вулкан Булусан выбросил столб раскалённого пара и пепла на высоту более километра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv

Вулканической пылью накрыло улицы ближайших городов.



Извержению предшествовала серия землетрясений. Национальный институт вулканологии и сейсмологии зафиксировал за последние сутки десятки подземных толчков в районе вулкана Булусан. И к этому часу их интенсивность не спадает. Специалисты прогнозируют рост активности филиппинского исполина.

Пока эвакуация населения не проводилась, власти страны посоветовали жителям оставаться дома и закрыть все окна.

Сам вулкан относится к национальному достоянию острова. А парк, который окружает гору, является местной достопримечательностью.