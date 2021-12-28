Девять миллионов человек хотят ревакцинировать в Казахстане в первой половине 2022 года

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"В первом полугодии следующего года необходимо ревакцинировать девять миллионов человек. Министерствам информации, здравоохранения, акиматам регионов прошу активизировать информационно-разъяснительную работу с населением по необходимости ревакцинации", - сказал глава кабмина на заседании Правительства.

О необходимости массовой ревакцинации высказался премьер-министр РК Аскар Мамин, передает BaigeNews.kz.

В целом он отметил стабильную эпидситуацию в Казахстане.

"Занятость в инфекционных больницах и реанимациях - 17 процентов, количество госпитализации и тяжелых случаев коронавирусной инфекции значительно снизилось. Большинство регионов - в "зеленой" зоне, в "желтой" зоне находятся два региона - Нур-Султан и СКО", - сказал Аскар Мамин.

Тем временем в Казахстане предлагают впускать в здания людей только с "зеленым" статусом в Ashyq.



