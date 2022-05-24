Дети утонули в котловане в Туркестанской области

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Два десятилетних мальчика утонули в заброшенном котловане в Туркестанской области на глазах у друзей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Трагедия произошла в пяти километрах от села Шалдар в Байдибекском районе По словам очевидцев, местные школьники постоянно играли около водоёма. Тот день не стал исключением.

Один из мальчишек решил искупаться. Он прыгнул в воду и начал тонуть. На помощь бросился второй ребенок. Но оба не смогли выбраться на сушу.

Как уточнили в ДЧС региона, искусственный котлован - это затопленный участок карьера. Его ширина 20 метров, длина - 50 метров, глубина - два метра.

"Местными жителями обнаружены и извлечены из воды тела детей, которые утонули в не оборудованном для купания месте", - сообщили в пресс-службе ДЧС Туркестанской области.

На место трагедии выезжали сотрудники ДЧС, департамента полиции, местного исполнительного органа, 30 жителей села и родственники детей.