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Что известно о казахстанских туристах, застрявших за рубежом | BaigeNews.kz 7 января, 09:40
838
Фото: pixabay.com

Что известно о казахстанских туристах, застрявших за рубежом


О ситуации с казахстанскими туристами, выехавшими на отдых за границу, рассказала турагент Роза Есенкулова, передает BaigeNews.kz.

Напомним, более 7500 казахстанских туристов сейчас находятся за границей на отдыхе.

"В Таиланде 6 января консул вышел на связь с людьми, созданы чаты для координации. Консульство пообещало нашим казахстанцам решить вопрос с продлением виз. Туристов, которые должны были лететь 5-6 января в Алматы и Нур-Султан, разместили по отелям, сейчас они на острове Пхукет ожидают информации о возобновлении рейсов. В ОАЭ также создаются условия для наших туристов, которые не смогли улететь домой", - сообщила турагент Роза Есенкулова.

По ее словам, тем, у кого рейсы в ближайшие дни, информация о рейсах в Казахстан будет предоставлена по мере обновления сообщений от авиакомпаний.

Казахстанцы в Грузии сейчас тоже на связи с консулом.

#турист #отдых #казахстанцы #беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане
7 января, 09:40
838
Журналист

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