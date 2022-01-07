Что известно о казахстанских туристах, застрявших за рубежом

О ситуации с казахстанскими туристами, выехавшими на отдых за границу, рассказала турагент Роза Есенкулова, передает BaigeNews.kz
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Напомним, более 7500 казахстанских туристов сейчас находятся
за границей на отдыхе.
"В Таиланде 6 января консул вышел на связь с людьми, созданы чаты для координации. Консульство пообещало нашим казахстанцам решить вопрос с продлением виз. Туристов, которые должны были лететь 5-6 января в Алматы и Нур-Султан, разместили по отелям, сейчас они на острове Пхукет ожидают информации о возобновлении рейсов. В ОАЭ также создаются условия для наших туристов, которые не смогли улететь домой", - сообщила турагент Роза Есенкулова.
По ее словам, тем, у кого рейсы в ближайшие дни, информация о рейсах в Казахстан будет предоставлена по мере обновления сообщений от авиакомпаний.
Казахстанцы в Грузии сейчас тоже на связи с консулом.